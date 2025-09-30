Πρόκειται για ποσό 500 εκατ. ευρώ, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτόχρονα ποσό κοντά στα 600 εκατ. ευρώ δεν έχει πληρωθεί από το 2024.

Άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στον Οκτώβριο. Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο και συγκεκριμένα από τις 15 Οκτωβρίου και μετά γίνεται η πληρωμή του προκαταβολής του τσεκ της ενιαίας ενίσχυσης. Πρόκειται για ποσό 500 εκατ. ευρώ, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ταυτόχρονα ποσό κοντά στα 600 εκατ. ευρώ δεν έχει πληρωθεί από το 2024. Αιτία για τις καθυστερήσεις είναι ότι δεν έχουν γίνει οι μεταρρυθμίσεις που ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η διορία λήγει στις 4 Νοεμβρίου.

Για να πληρωθεί, στις 15 Οκτωβρίου, στους αγρότες και κτηνοτρόφους, η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, θα πρέπει να έχουν κλείσει οι εκκρεμότητες που υπάρχουν με το ΟΣΔΕ του 2025 μέχρι το τέλος του μήνα.

Υπάρχει πρώτα το πρόβλημα με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), που θα έπρεπε έχει συμπληρωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 στο ΟΣΔΕ. Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποια απόφαση και αν δεν γίνει αυτό μεγάλος αριθμός αγροτεμαχίων θα βγει εκτός επιλεξιμότητας.

Οι πληρωμές του 2025 είναι στον αέρα και οι χιλιάδες αγρότες που δεν μετείχαν στο πάρτι των επιδοτήσεων βρίσκονται μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις.

Το Αθηναΐκό Πρακτορείο Ειδήσεων λέει ότι η κυβέρνηση κάνει αγώνα δρόμου για να αντιμετωπισθούν τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εφαρμοσθεί στο σύνολό του το σχέδιο δράσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εθνικών και των κοινοτικών Αρχών.

Ο κοινοτικός κανονισµός ξεκαθαρίζει πως τελευταία προθεσµία για εκκαθάριση των εκκρεµοτήτων τόσο στην ενιαία ενίσχυση όσο και στα προγράµµατα της περσινής χρονιάς είναι η 15η Οκτωβρίου της επόµενης, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση, χάνονται τα κοινοτικά κονδύλια.

«Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους. Πληρωμές επιδοτήσεων δεν μπορεί να γίνουν χωρίς ενδελεχείς και συστηματικούς ελέγχους» ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Τσιάρας απαντώντας σε σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Χριστίνας Σταρακά και του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκκαλη.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε πως «αυτή τη στιγμή με όλα όσα έχουν προηγηθεί - με βάση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί πολύ στενά την εξέλιξη που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ - πληρωμές επιδοτήσεων χωρίς να έχουν προηγηθεί ενδελεχείς, συστηματικοί, διασταυρωτικοί και πραγματικοί έλεγχοι δεν μπορεί να γίνουν» τονίζοντας ότι «δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τις ροές των ευρωπαϊκών πόρων, δημιουργώντας επιτέλους έναν αξιόπιστο Οργανισμό που με διαφάνεια και δικαιοσύνη θα διανέμει τους πόρους χωρίς να υπάρχει καμία αμφισβήτηση».

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως «προφανώς κάποιες πληρωμές επιδοτήσεων που ήδη βρίσκονται στην ολοκλήρωσής τους, όπως είναι για το Deminimis των ζωοτροφών των 63 εκατ. ευρώ που αφορά μέχρι και τον Ιούνιο του 2025, όπως και τα φερτά υλικά στην Θεσσαλία θα γίνουν», όμως «υπάρχει και μια άλλη σειρά πληρωμών για τις οποίες θα πρέπει όσο το δυνατόν συντομότερα να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι κάτι για το οποίο υπάρχει μια σκληρή δουλειά που γίνεται από την πλευρά των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ΑΑΔΕ ώστε οι ευρωπαϊκοί αυτοί πόροι να φτάσουν στους πραγματικούς αγρότες μας μετά από ελέγχους». Για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είπε ότι είναι ενήμερη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρόβλημα υπάρχει εφέτος που οι πληρωμές πρέπει να γίνουν με το υφιστάμενο σύστημα ελέγχων και πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο σύστημα αυτό έχουν βεβαίως ήδη γίνει βασικές διορθώσεις, με βάση τις υποδείξεις της Κομισιόν. Εξακολουθεί όμως να έχει μεγάλα προβλήματα και δυσλειτουργίες.