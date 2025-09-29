Σε επίπεδα 80% με 90% πάνω από τα κανονικά για την εποχή θα κινηθούν οι βροχές.

Το φθινοπωρινό σκηνικό του καιρού συνεχίζεται, με επίμονες βροχοπτώσεις που αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η χώρα μας θα βρεθεί αντιμέτωπη με κακοκαιρία τύπου «Π», η οποία θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της επικράτειας.

Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, οι βροχές θα κινηθούν σε επίπεδα 80% με 90% πάνω από τα κανονικά για την εποχή, κυρίως στα Δυτικά, τα Κεντρικά και τα Βόρεια, αλλά και στο Ανατολικό Αιγαίο. Πρόκειται για φαινόμενα που συνδέονται με χαμηλά βαρομετρικά από την Ιταλία, τα οποία αναμένεται να φέρουν έντονες καταιγίδες κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Παρά την έντονη κακοκαιρία, η βελτίωση δεν θα αργήσει. Σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη πρόγνωση του ευρωπαϊκού συστήματος ECMWF, από τις 6 έως τις 13 Οκτωβρίου οι βροχοπτώσεις θα υποχωρήσουν, επιτρέποντας στον καιρό να παρουσιάσει πιο ήπιο χαρακτήρα.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας παρακολουθείται στενά από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί τις επόμενες ημέρες, ειδικά στις περιοχές που πλήττονται συχνά από πλημμυρικά φαινόμενα.

{https://x.com/KolydasT/status/1972568337059086371}