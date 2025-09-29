Ο καιρός θα παραμείνει άστατος τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία σε επίπεδα χαμηλότερα από τα συνήθη για την εποχή.

Οι συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει ήδη προβλήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας ενώ αναμένεται και νέο κύμα κακοκαιρίας από την Πέμπτη, το οποίο θα είναι πιο οργανωμένο.

Στη Ζάκυνθο, η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε δυσκολίες στους ταξιδιώτες λόγω ακυρώσεων πτήσεων, με αποτέλεσμα αρκετοί να μεταφερθούν και να φιλοξενηθούν προσωρινά σε ξενοδοχεία. Παράλληλα, στον Αλικανά Ζακύνθου, ένας δρόμος πλημμύρισε και τα νερά εισήλθαν στην αυλή ξενοδοχείου, με τους τουρίστες να ζητούν εκκένωση. Ένα αγροτικό αυτοκίνητο από γειτονικό σπίτι βοήθησε τους επισκέπτες να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Στην Κεφαλονιά σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις σε μερικούς δρόμους, παρά τις ισχυρές νεροποντές. Οι προηγούμενοι καθαρισμοί και η ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας απέδωσαν, περιορίζοντας τα προβλήματα.

Στο Ηράκλειο της Κρήτης, η έντονη βροχόπτωση που ξεκίνησε νωρίς το πρωί και διήρκεσε περίπου δύο ώρες, αιφνιδίασε τους κατοίκους. Σε περιοχές όπως ο Δήμος Βιάννου και η ακτογραμμή του Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους, χωρίς όμως να προκληθούν σοβαρές ζημιές, πέρα από προσωρινά προβλήματα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.

Για σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νότια. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν βαθμιαία από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους-βορειοδυτικούς, εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 20 και 24 βαθμών Κελσίου, με τοπικές τιμές στα νότια έως και 26 βαθμούς.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά «Ο καιρός θα συνοδεύεται από πολλές βροχές έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τα επίπεδα βροχόπτωσης να ξεπερνούν κατά 80-90% τα κανονικά, ιδιαίτερα στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια, καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο. Τα χαμηλά συστήματα που προέρχονται από την Ιταλία θα επηρεάσουν και τη χώρα μας, με το πρώτο κύμα βροχών να αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή».

