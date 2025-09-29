Άκρως φθινοπωρινές συνθήκες φέρνει το νέο κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον Κλεάρχο Μαρουσάκη.

Εκτονώνεται το κύμα κακοκαιρίας που ξέσπασε αυτές τις ημέρες με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη να αναφέρει οτι έρχεται το επόμενο κύμα, το οποίο το περιμένουμε την Πέμπτη, με πιο εκτεταμένες βροχές που θα αφορούν περισσότερες περιοχές της χώρας μας.

Το κύμα κακοκαιρίας που μας απασχόλησε αρχίζει να απομακρύνεται προς τα ανατολικά. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια το βαρομετρικό αυτό να συνδυαστεί με υψηλές πιέσεις σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη, με αποτέλεσμα να κατεβάσει πιο θερμή αέρια μάζα, η οποία σε συνδυασμό με τα ψυχρά νερά της Ευρώπης, να σχηματίσουν μια νέα κακοκαιρία η οποία θα μας απασχολήσει από Τετάρτη βράδυ προς Πέμπτη.

Σήμερα ο άστατος καιρός θα κυριαρχεί κυρίως στη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, που σημαίνει οτι οι συννεφιές θα εναλάσσονται με ηλιοφάνεια, βροχές ακόμα και τοπικές καταιγίδες.

Καλύτερες οι συνθήκες απο τη Θεσσαλία και πιο βόρεια όπου υπάρχουν μικρότερες πιθανότητες για την εκδήλωση, ίδια έντασης φαινομένων.

Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και αύριο και κοντά στην Τετάρτη με Πέμπτη στρέφονται σε νοτιάδες για να ενισχυθούν σημαντικά, πράγμα το οποίο σηματοδοτεί και την έλευση της νέας κακοκαιρίας.

Πλέον έχει υποχωρήσει ο υδράργυρος, ενώ τις επόμενες ημέρες θα πέσει ακόμα περισσότερο και το άλλο Σαββατοκύριακο θα κάνει έντονο κρύο, κυρίως προς τη βόρεια Ελλάδα. Δεν αποκλείεται στα ψηλά βουνά μας να δούμε και τα πρώτα χιόνια, στην βόρεια ηπειρωτική χώρα.

Στην Αττική, θα βγουν κάποιες βροχές μέσα στην ημέρα. Θα υπάρχουν και διαστήματα ηλιοφάνειας. Άστατες γενικά οι καιρικές συνθήκες, χωρίς όμως να περιμένουμε κάτι έντονο. Ο υδραργυρος έως και 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, δεν αποκλείεται σε θάλασσια τμήματα να δούμε λίγες βροχές και ο υδράργυρος 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Τρίτη, δεν περιμένουμε κάτι το αξιόλογο. Λίγες οι βροχές προς το κυρίως προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα, και η θερμοκρασία στους 23 με 25 βαθμούς για τις περισσότερες περιοχές.

Την Τετάρτη, αρχίζει σιγά σιγά, και μας πλησιάζει μια κακοκαιρία, η οποία θα μας πλησιάσει από την Πέμπτη και στη συνέχεια.

Την Πέμπτη, ο καιρός βαραίνει αρκετά. Είναι ένα κύμα κακοκαιρίας το οποίο το περιμένουμε από την Ιταλία και είναι ικανό να δώσει τοπικά μεγάλο όγκο νερού. Η διαφορά με το προηγούμενο κύμα κακοκαιρίας είναι οτι θα έχει και μεγαλύτερη διάρκεια αλλά θα απασχολήσει και μεγαλύτερες εκτάσεις, θα φθάσει μέχρι και το ανατολικό Αιγαίο.

Θα πάμε με άστατες καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο, με ψυχρούλα, ανέμους και βροχές. Θα είναι ένα άκρως φθινοπωρινό καιρικό σκηνικό, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει αρκετά.

Υπάρχει πάλι κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

