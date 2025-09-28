Ένταση σημειώθηκε σε λεωφορείο της γραμμής 719 στο Ίλιον, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Παλατιανή–Σταθμός Λαρίσης, όταν οδηγός και νεαρός επιβάτης ήρθαν στα χέρια και στη συνέχεια υπέβαλαν μηνύσεις ο ένας εναντίον του άλλου.
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του συνδικάτου εργαζομένων ΟΑΣΑ, Φώτη Νικολακόπουλο, ο οδηγός είχε δει έναν ανήλικο να τρέχει για να προλάβει το λεωφορείο και άνοιξε την πίσω πόρτα για να τον περιμένει.
Ο ίδιος οδηγός υποστήριξε ότι το επεισόδιο ξεκίνησε έπειτα από μια παρατήρηση που έκανε: «Μόλις μπήκε μέσα πέταξε κάτι παντόφλες. Σηκώθηκα και τον ρώτησα γιατί το έκανε, ενώ μάλιστα τον περίμενα στη στάση».
Όπως ανέφερε ο κ. Νικολακόπουλος, ο νεαρός αντέδρασε βρίζοντας, με τον οδηγό να του ζητά να μην μιλά με αυτόν τον τρόπο. «Τότε ο νεαρός τον απείλησε, λέγοντάς του “μη σου δώσω καμιά μπουνιά”, τον πλησίασε και τον χτύπησε. Του έσπασε τα γυαλιά και ένα δόντι, ενώ τραυματίστηκε και στον αριστερό αντίχειρα», πρόσθεσε.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dd4mgsl2t4ld?integrationId=40599y14juihe6ly}
Τελικά, τόσο ο ανήλικος όσο και ο οδηγός συνελήφθησαν, οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και αλληλομηνύθηκαν.