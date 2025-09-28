Όσα δήλωσε στην ομιλία της και η Μαρία Καρυστιανού.

Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποίηθηκε το απόγευμα της Κυριακής (28/09) στο Σύνταγμα, με σκοπό να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον Πάνο Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιεί απεργία πείνας για 14η ημέρα.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένι Ρούτσι, που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, ζητά την εκταφή της σορού του γιου του, αίτημα που έχει ικανοποιηθεί μερικώς, καθώς εγκρίθηκε αποκλειστικά για ταυτοποίηση και όχι για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, όπως αιτείται ο απεργός.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, μεταξύ των οποίων και της Μαρίας Καρυστιανού.

«Θέλω να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου, τα παιδιά μας» είπε μιλώντας στους συγκεντρωμένους ο Πάνος Ρούτσι και συνέχισε: «Η κυβέρνηση, αντί να σταθεί δίπλα στους γονείς, βάζει εμπόδια. Αντί να ανοίξει τον δρόμο στη Δικαιοσύνη, τον φράζει. Αντί να προστατεύει τον λαό, τον πολεμά. Βρίσκομαι εδώ γιατί δεν υπάρχει Δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα».

«Όσο και να θέλετε να θάψετε την αλήθεια, δεν θα σας περάσει. Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα σωπάσουμε» ανέφερε μεταξύ άλλων και έστειλε μήνυμα για την συνέχιση του αγώνα του: «Οι δυνάμεις μου με εγκαταλείπουν αλλά η θέληση, η δύναμη που μου δίνεται είναι το κουράγιο για να πάω μέχρι τέλους».

«Η αγάπη του κόσμου από τη πρώτη μέρα που ήρθα εδώ με μια βαλίτσα έχει γίνει τεράστια και συνεχίζω τον αγώνα μου δεν κουράζομαι, μέχρι τέλους» δήλωσε νωρίτερα ο κ. Ρούτσι.

