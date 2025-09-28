Η οικογένεια ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί νομικά για το τραγικό συμβάν.

Κοριτσάκι μόλις 1,5 έτους και η μητέρα της έπαθαν χθες Σάββατο ηλεκτροπληξία, από γυμνό καλώδιο που υπήρχε σε πάρκο στο Τατόϊ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (27.09), όταν η μικρή ανέμελη κοίταζε τα ζώα και ακούμπησε ξύλο από την περίφραξη του πάρκου. Ωστόσο, κάτω από το ξύλο υπήρχε ένα σκοινί με ρεύμα.

Η θεία του βρέφους και αδελφή της γυναίκας που τραυματίστηκε μιλάει για το περιστατικό σε τηλεοπτική εκπομπή καθώς και για την πορεία της υγείας της μητέρας και της μικρής της κόρης.

«Η μικρή νοσηλεύεται μαζί με τη μητέρα της. Είναι σε παρακολούθηση από εχθές. Οι γιατροί βρήκαν αρρυθμίες στην αδερφή μου και περιμένουμε, έχοντας αφήσει την υπόθεσή της στα χέρια τόσο το γιατρών όσο και της δικαιοσύνης.

Όπως επισημαίνει η ίδια στο σημείο δεν υπήρχε ξεκάθαρη σήμανση που να αποτρέπει κάποιον να πλησιάσει, πόσο μάλλον ένα μωρό παιδί.

«Δεν υπήρχε καμία προειδοποιητική ταμπέλα στο σημείο ότι αυτή την κορδέλα τη διαπερνά ρεύμα. Η αδερφή μου με το μωρό κοιτούσαν τα άλογα και κρατιόντουσαν από το χέρι. Εκείνη τη στιγμή το παιδί άγγιξε την κορδέλα και το χτύπησε το ρεύμα. Το παιδί άρχισε να κλαίει αλλά σε κλάσματα του δευτερολέπτου το ρεύμα διαπέρασε και τη μητέρα της και τότε κατάλαβαν και οι δύο ότι τους χτύπησε το ρεύμα» είπε ακόμη η θεία του παιδιού.

«Είναι ένας χώρος περιφραγμένος με κορδέλα και ξύλα όπου φιλοξενούνται τα άλογα. Όμως από αυτόν τον χώρο είναι «υποχρεωτικό» να περάσεις από το πάρκινγκ για να εισέλθεις στην επιχείρηση».

Τους επιτέθηκαν λεκτικά

Αφού μπήκαν μέσα στον κλειστό χώρο για να ζητήσουν εξηγήσεις από τους υπευθύνους και να ρωτήσουν γιατί δεν υπήρχε προειδοποιητική σήμανση ότι υπάρχει ηλεκτροφόρο καλώδιο μία υπάλληλος τους επιτέθηκε λεκτικά.

«Επιτέθηκε στην αδελφή μου λέγοντάς της ότι η ίδια δεν ήταν προσεκτική γιατί προσέγγισε το σημείο και άλλα τέτοια ενώ σε κάποια στιγμή παραδέχτηκε ότι άλλες φορές βάζουν σήμανση, αλλά ότι την συγκεκριμένη μέρα την είχε πάρει ο… αέρας. Αντί λοιπόν να ζητήσει συγγνώμη και να ενδιαφερθεί για την υγεία των δύο ανθρώπων, που είχε χτυπήσει το ρεύμα, άρχισε να τους επιτίθεται» διηγήθηκε.

«Η ηλεκτροφόρα κορδέλα είναι κάτω από την ξύλινη περίφραξη, στο σημείο όπου βρίσκονται τα άλογα. Δεν μπορείς να καταλάβεις εάν δεν τον γνωρίζεις ότι αυτό το πράγμα έχει ρεύμα και πώς να το φανταστείς σε έναν χώρο όπου κυκλοφορούν πάρα πολλά παιδιά μαζί με τους γονείς τους» προσθέτει.

Καταλήγοντας, τονίζει πως τρέχουν νομικές διαδικασίες κατά της επιχείρησης.

«Ως οικογένεια θα κινηθούμε νομικά εναντίον της συγκεκριμένης επιχείρησης. Ευτυχώς η αστυνομία έφτασε αμέσως και έχει και φωτογραφικό υλικό που αποδεικνύει ότι δεν υπήρχαν ούτε ειδοποιήσεις ούτε τίποτα άλλο. Αυτή τη στιγμή βέβαια προέχει η υγεία της αδελφής μου και της ανιψιάς μου. Εύχομαι να μη συμβεί κάτι παρόμοιο σε κανένα άλλο παιδάκι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό ηλεκτροπληξίας παιδιού μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς κάτι αντίστοιχο συνέβη και στην Αρτέμιδα, όταν 9χρονο κορίτσι ακούμπησε γυμνά καλώδια, σε παιδική χαρά και έπαθε ηλεκτροπληξία. Ευτυχώς, είναι καλά στην υγεία της.