Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον δρόμο από την Κωμιακή προς το Ανέφαμα, στη Νάξο, όταν φορτηγό του ΔΕΔΔΗΕ, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, εξετράπη της πορείας του και ντελαπάρισε στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του naxostimes.gr, στο όχημα επέβαινε μόνο ο οδηγός – χειριστής, ο οποίος τραυματίστηκε. Η σοβαρότητα του τραυματισμού του δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί.

Λίγα λεπτά μετά το ατύχημα, άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νάξου κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν και να τον μεταφέρουν στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου για ιατρική φροντίδα.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, το φορτηγό του ΔΕΔΔΗΕ βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο εργασιών αποκατάστασης βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της Κωμιακής.

Υπενθυμίζεται ότι χθες το μεσημέρι, περίπου στις 15:30, είχε εκδηλωθεί φωτιά σε κολόνα της ΔΕΗ απέναντι από το χωριό.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Αντώνης Χωρινόπουλος, ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική και τον ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση και να αποφευχθεί η εξάπλωση πυρκαγιάς. Η βλάβη προκάλεσε πολύωρη διακοπή ρεύματος στην Κωμιακή, με την ηλεκτροδότηση να αποκαθίσταται περίπου στις 9:00 το βράδυ.

Σήμερα το πρωί συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επέστρεψαν για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, προκαλώντας νέα διακοπή ηλεκτροδότησης από τις 11:00 έως τις 15:00. Το φορτηγό που ενεπλάκη στο τροχαίο ακολουθούσε την πορεία επιστροφής του προς τη Χώρα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ανετράπη.