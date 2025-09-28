Μέσα στο αυτοκίνητο ήταν και οι ηλικιωμένοι γονείς του. Ποινή φυλάκισης δύο ετών, χωρίς αναστολή, στον δράστη.

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας όταν ένας άνδρας λογομάχησε με τη σύντροφό του στο αυτοκίνητο, άρχισε να χτυπά τη γυναίκα, την έγδυσε γιατί του είχε κρύψει τα κλειδιά και τελικά την κατέβασε από το αυτοκίνητο γυμνή στη μέση του δρόμου.

Μπροστά στο σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας βρέθηκαν διερχόμενοι οδηγοί που κινούνταν στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, όταν είδαν τον άνδρα να χτυπά και να έχει αφήσει γυμνή στο δρόμο τη σύντροφό του.

Όλα έγιναν μετά από τον έντονο διαπληκτισμό και τα φραστικά επεισόδια μεταξύ του ζευγαριού μέσα στο αυτοκίνητο, όπου επέβαιναν επίσης οι ηλικιωμένοι γονείς του άνδρα. Ο πατέρας του δράστη μάλιστα, ήταν και ο μάρτυρας που κατέθεσε κατά του γιου του.

Τον «έκαψε» η κατάθεση του πατέρα του

Ο ηλικιωμένος μαζί με τη σύζυγό του, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, φοβήθηκαν και προσπάθησαν να απομακρυνθούν. Βέβαια την άσχημη εικόνα της γυναίκας περιέγραψαν στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο και διερχόμενοι οδηγοί, που σταμάτησαν να βοηθήσουν.

Το θύμα μόλις κατέφθασαν οι αστυνομικοί στο σημείο φέρεται να είπε δύο φορές, χαρακτηριστικά «πάρτε τον, με έχει χτυπήσει». Ο ίδιος ο δράστης από την άλλη, υποστήριξε μόνο ότι της έδωσε ένα χαστούκι.

Τι είπε στις Αρχές η 30χρονη

H 30χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς έφερε βαριά χτυπήματα, όμως εκεί άλλαξε εξολοκλήρου τους ισχυρισμούς της

«Πράγματι είχαμε μία λογομαχία με τον σύντροφό μου. Τα σημάδια στο πρόσωπό μου είναι από χτύπημα στο ταμπλό, και τα εγκαύματα που έχω στο σώμα μου είναι από εντριβές με οινόπνευμα», είπε το θύμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και όπως μεταδίδει το Mega, τα εγκαύματα που έφερε η γυναίκα, δεν ήταν πρόσφατα, όταν όμως ερωτήθηκε γι’ αυτά, αρχικώς απάντησε πως κάηκε από τα λάδια αυτοκινήτου, έπειτα από μαγειρικό λάδι, όταν μαγείρευε και στην τελική της απάντηση, ανέτρεψε τους προηγούμενους ισχυρισμούς και κατέληξε ότι τα εγκαύματα προήρθαν από εντριβές που έκανε με οινόπνευμα.

Στον δράστη επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών, χωρίς αναστολή.