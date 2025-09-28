Ένα μήνα μετά την αποστολή του πορίσματος του Γερμανικού εργαστηρίου και δυόμιση χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη, θα συγκληθεί η ολομέλεια της ΡΑΣ για να αποφασίσει ενέργειες για την πυρασφάλεια των τρένων.

Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από τότε που το Γερμανικό εργαστήριο απέστειλε το πόρισμά του για την πυρασφάλεια των καθισμάτων του Intercity 62, που ενεπλάκη στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη τον Φεβρουάριο του 2023, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πενήντα επτά άνθρωποι.

Στα τέλη Αυγούστου το Γερμανικό εργαστήριο έστειλε το πόρισμα του στον Εθνικό Οργανισμό Διαχείρισης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ). Το πόρισμα εντάχθηκε στην δικογραφία στις 3 Σεπτεμβρίου, όταν είχε πια κηρυχθεί περαιωμένη.

Παρότι τα αποτελέσματα του εργαστηρίου μάλλον δεν είναι ενθαρρυντικά για την πυρασφάλεια των τρένων και παρότι είναι ένα πόρισμα σημαντικό γιατί αγγίζει και στην ασφάλεια των επιβατών στο σήμερα, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ δεν δείχνει να έχουν καταφέρει ακόμη και συνεννοηθούν μεταξύ τους για τις ενέργειες στις οποίες θα προχωρήσουν για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

Στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ πληροφορίες αναφέρουν ότι γίνονται, όλο αυτό το διάστημα συσκέψεις, μεταξύ των στελεχών του αλλά και των στελεχών του σιδηροδρομικού τομέα με το υπουργείο Μεταφορών. Στην ΡΑΣ έχει ενημερωθεί η ολομέλεια για το θέμα, αλλά δεν είναι γνωστό εάν ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ έστειλε ή όχι το πόρισμα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι συγγενείς των θυμάτων απέστειλαν στις 27 Σεπτεμβρίου εξώδικο ζητώντας, από ΡΑΣ και ΕΟΔΑΣΑΑΜ να πράξουν τα δέοντα σε σχέση με την πυρασφάλεια και από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να ερευνήσει το συγκεκριμένο θέμα.

Ζητήματα πυρασφάλειας

Υπενθυμίζεται ότι κύρια διαπίστωση του πορίσματος είναι πως η πυραντοχή των καθισμάτων του Intercity 62 που συγκρούστηκε στα Τέμπη (κυρίως του Β2 βαγονιού) είναι χειρότερη από τους προβλεπόμενους μέσους όρους στην Ευρώπη. Με όριο μέσου ρυθμού εκπομπής θερμότητας τα 50kW/m2 για τα τρένα που περνάνε από τούνελ το συγκεκριμένο δείγμα έδειξε 192,3 kW/m2, επίδοση σχεδόν τέσσερις (4) φορές χειρότερη από το όριο που ισχύει σήμερα σε ολόκληρη την Ευρώπη!

Εν αναμονή ερευνών

Το πόρισμα του Γερμανικού εργαστηρίου στάλθηκε από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ στον εφέτη ανακριτή και εντάχθηκε στη δικογραφία στις 3 Σεπτεμβρίου. Την Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου η δικογραφία στάλθηκε στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών με το πόρισμα. Ο εισαγγελέας κατέληξε σε πρόταση στις 16 Σεπτεμβρίου και την έστειλε στην πρόεδρο Εφετών.

Από τότε μέχρι σήμερα, η ΡΑΣ αναμένει το πόρισμα από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, τουλάχιστον αυτό αναφέρουν σύμφωνα με πληροφορίες τα στελέχη της. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν έχει απαντήσει στο από 27 Σεπτεμβρίου εξώδικο συγγενών θυμάτων για το αν θα ερευνήσει τελικά, κάποιος λειτουργός της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα που διατυπώθηκε το θέμα της πυρασφάλειας, η HELLENIC TRAIN, στην οποία επίσης απευθύνθηκε το εξώδικο ομοίως δεν έχει απαντήσει.

Η μόνη αρχή, που απάντησε στο εξώδικο ήταν η ΡΑΣ ενημερώνοντας, σύμφωνα με πληροφορίες ότι την προσεχή Δευτέρα θα συγκληθεί η ολομέλεια, που είναι το αρμόδιο όργανο της ανεξάρτητης αρχής για να αποφασίσει τις περαιτέρω ενέργειες, όπως για παράδειγμα αυτεπάγγελτη έρευνα. Μέσω της απάντησης της ΡΑΣ επίσης οι συγγενείς ενημερώθηκαν ότι από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ ζητήθηκε να αποστείλει αρμοδίως το πόρισμα του Γερμανικού εργαστηρίου (που σημαίνει ότι ακόμη δεν έχει σταλεί) και επίσης μέσω της ΡΑΣ υπήρξε ενημέρωση στους συγγενείς των θυμάτων ότι ζητήθηκε και από την Hellenic Train να αποστείλει στη ΡΑΣ οτιδήποτε σχετικό με τα χρησιμοποιούμενα καθίσματα.

Το χρονικό μίας απόρριψης

Στο μεταξύ, πριν αποφασίσει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ να αποστείλει δείγματα καθισμάτων που τεχνικοί σύμβουλοι είχαν εντοπίσει σε αυτοψία στο Κουλούρι, συγγενείς θυμάτων είχαν καταθέσει αίτηση στον εφέτη ανακριτή, προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα της πυρασφάλειας. Η αίτηση είχε απορριφθεί ως αβάσιμη. Μάλιστα, ο ανακριτής στην απορριπτική του διάταξη επικαλέστηκε τον Κανονισμό Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2014, για την πυρασφάλεια τροχαίου υλικού στον σιδηρόδρομο, το οποίο εφαρμόζεται σε κάθε καινούργιο τροχαίο υλικό, όχι όμως σε υφιστάμενο, εκτός εάν πρόκειται για ανακαίνιση ή αναβάθμιση.

Είναι συνεπώς σημαντικό για συγγενείς θυμάτων καθώς και για το επιβατικό κοινό να απαντηθεί εάν θα γίνουν ενέργειες από τις ανεξάρτητες αρχές και από τη Δικαιοσύνη για να ερευνηθεί το όλο θέμα. Όπως είναι σημαντικό να απαντηθεί εάν είναι σε ισχύ ή θα αποφασιστεί διαδικασία περιοδικού ελέγχου και πιστοποίησης σε θέματα πυροσφάλειας των βαγονιών, ειδικά εάν λάβει κάποιος υπόψη ότι τα ελληνικά βαγόνια δεν κυκλοφορούν στην Ιταλία, όπου οι όροι πυροσφάλειας είναι κατά πολύ αυστηρότεροι.