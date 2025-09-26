«Η εκταφή θα γίνει άμεσα και με παρουσία ιατροδικαστή». Όσα αναφέρει η εισαγγελική παραγγελία.

Με μία παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση που δεν απαντά στο αίτημα του επί 12 ημέρες απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι και δεν καθιστά σαφή επί της ουσίας την διερευνηθείσα μέσω της προκαταρκτικής αξιόποινης ή μη πράξης, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας διατάσσει την εκταφή του 22χρονου Ντένι Ρούτσι που σκοτώθηκε στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Μέσω του υπομνήματος που κατατέθηκε στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας, στην οποία βρίσκεται σε αυτό το δικονομικό στάδιο η υπόθεση, κυρίως όμως με κίνδυνο της ίδιας της ζωής του, ο Πάνος Ρούτσι ζητά να γίνει η εκταφή του παιδιού του παρουσία ιατροδικαστών και πραγματογνωμόνων προκειμένου να γίνουν οι βιοχημικές, ιστολογικές και ανθρωπολογικές εξετάσεις ώστε να βρεθεί η αιτία θανάτου του παιδιού του.

Αντ’ αυτού, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας κ. Αικατερίνη Παπαϊωάννου απέστειλε παραγγελία στην Αστυνομία Λάρισας προκειμένου να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση (στην παραγγελία δεν αποσαφηνίζεται βέβαια η πράξη που πρέπει να διερευνηθεί) ώστε να γίνει η εκταφή του Ντένι Ρούτση μόνο για έλεγχο DNA, παρότι η αίτηση του Πάνου Ρούτσι ήταν η μόνη από τις τέσσερις συνολικά που υποβλήθηκαν μέσω της οποίας ο απεργός πείνας αιτούνταν μόνο βιοχημικές και ιστολογικές εξετάσεις και όχι έλεγχο DNA.

Η παραγγελία έχει παραπεμφθεί σε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής, ενώ ο Πάνο Ρούτσι δηλώνει ότι θα συνεχίσει την απεργία πείνας.

Συνεχίζω τον αγώνα μου

«Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τέλους, δεν τα παρατάω. Γι' αυτά τα αγγελούδια εκεί πάνω, μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι, που συνεχίζει την απεργία πείνας με σκοπό την εκταφή του γιου του, ενός από τους 57 νεκρούς των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι επιμένει στην απεργία πείνας καθώς όπως λέει, «δεν είναι αυτό που επιθυμώ, δεν είναι μόνο η ταυτοποίηση της σορού, θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να μάθω την αλήθεια».

Νωρίτερα η δικηγόρος του Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την κυβέρνηση για επικοινωνιακά παιχνίδια. «Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση της οικογένειας για το τι ακριβώς διατάχθηκε, ούτε αν έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά τους», είπε χαρακτηριστικά.

