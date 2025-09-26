Η εγκατάσταση πλευρικών διοδίων δεν αποτελεί απλώς ένα «τεχνικό έργο», αλλά μια παρέμβαση με σοβαρότατες κοινωνικές, περιβαλλοντικές συνέπειες.

Με ομόφωνη απορριπτική απόφαση, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) στηρίζει τους Δήμους Κηφισιάς και Διονύσου για την αποτροπή στην επιχειρούμενη κατεδάφιση της Γέφυρας Βαρυμπόμπης και την εγκατάσταση πλευρικών διοδίων στους κόμβους Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου.

Το ζήτημα ταλανίζει την τοπική κοινωνία επί 18 χρόνια, με κατοίκους και συλλογικούς φορείς να εκφράζουν διαρκώς την αντίθεσή τους. Οι πλευρικοί σταθμοί διοδίων δεν αποτελούν απλώς τεχνική παρέμβαση: θα φέρουν βαριές οικονομικές επιβαρύνσεις για τις καθημερινές μετακινήσεις, θα πλήξουν την τοπική επιχειρηματικότητα και την αξία των ακινήτων, ενώ η κυκλοφορία στους παράπλευρους δρόμους θα επιβαρύνει το περιβάλλον και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Οι διεθνείς μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η εγκατάσταση διοδίων σε κατοικημένες περιοχές συρρικνώνει την επιχειρηματική δραστηριότητα, υποβαθμίζει την κινητικότητα και αυξάνει τα περιβαλλοντικά φορτία.

Το ψήφισμα της ΠΕΔΑ προβλέπει:

Κατηγορηματική αντίθεση στην κατεδάφιση της γέφυρας και στην εγκατάσταση πλευρικών διοδίων.

Τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης του 2007 (όπως τροποποιήθηκε το 2013) ώστε να καταργηθεί η πρόβλεψη για πλευρικά διόδια.

Στήριξη των δικαίων διεκδικήσεων των κατοίκων για ελεύθερη, ασφαλή και χωρίς επιπλέον κόστος μετακίνηση.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς, δήλωσε: «Τα πλευρικά διόδια δεν είναι απλώς οικονομική επιβάρυνση, αλλά παράγοντας κοινωνικής και οικονομικής υποβάθμισης. Ζητάμε την τροποποίηση της σύμβασης, ώστε να διασφαλιστεί ότι το θέμα κλείνει οριστικά. Δεν θα επιτρέψουμε να θυσιαστεί το μέλλον των περιοχών μας στο όνομα μιας ξεπερασμένης πρόβλεψης».