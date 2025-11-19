Οι παραχωρησιούχοι, τα διόδια και το IRIS, διπλασιάζονται οι θέσεις εργασίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η ΔΕΗ, η DEMO και λιγότερη γραφειοκρατία για τις χρηματιστηριακές

Μη υποχρεωτική η πληρωμή διοδίων με IRIS

Στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις Κοινωφελείς Περιουσίες, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνεται διάταξη η οποία εξαιρεί τις εταιρείες εκμετάλλευσης σταθμών διοδίων από την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής, όπως το IRIS. Η εξαίρεση αφορά τους παραχωρησιούχους αυτοκινητοδρόμων που λειτουργούν βάσει συμβάσεων με το Ελληνικό Δημόσιο και ουσιαστικά αίρει την υποχρέωση που ισχύει για χιλιάδες άλλες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα για την εξαίρεση υπέβαλε η «Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια», ο φορέας που εκπροσωπεί όλους τους σύγχρονους αυτοκινητοδρόμους της χώρας. Η βασική αιτιολόγηση επικεντρώνεται στον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας πληρωμής μέσω IRIS, διαδικασία η οποία –όπως υποστηρίζουν οι παραχωρησιούχοι– προκαλεί καθυστερήσεις και συχνά οδηγεί σε μποτιλιαρίσματα στους σταθμούς διοδίων.

Η πληρωμή μέσω IRIS προϋποθέτει ότι ο υπάλληλος των διοδίων θα επιδείξει στον οδηγό έναν μοναδικό κωδικό QR. Στη συνέχεια, ο οδηγός πρέπει να ανοίξει την εφαρμογή της τράπεζάς του, να επιλέξει την υπηρεσία IRIS payments, να ενεργοποιήσει τη σάρωση QR, να επιβεβαιώσει τη συναλλαγή με βιομετρικό έλεγχο ή κωδικό και να περιμένει την ολοκλήρωση της πληρωμής. Η ακολουθία των βημάτων αυτή, που απαιτεί χρόνο και προσοχή, θεωρείται ασύμβατη με τον γρήγορο ρυθμό διέλευσης που επιβάλλεται στους αυτοκινητοδρόμους. Έτσι, η άμεση πληρωμή μέσω IRIS παραμένει προαιρετική και όχι υποχρεωτική για τα διόδια, με στόχο να αποφευχθούν πρόσθετες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Σε μια χώρα όπου οι οδηγοί ήδη χάνουν κατά μέσο όρο περίπου 111 ώρες τον χρόνο «κολλημένοι» στην κίνηση, ανησυχία για ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις φαίνεται πως έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της εξαίρεσης.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η κυβέρνηση προχωρά σε ουσιαστική ενίσχυση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αυξάνοντας τον αριθμό των οργανικών θέσεων και εκσυγχρονίζοντας το πλαίσιο των απαιτούμενων προσόντων του προσωπικού της. Με τροποποιήσεις στον νόμο 4706/2020, οι νέες θέσεις εργασίας της Αρχής διπλασιάζονται από 30 σε 62, εξέλιξη που αποτυπώνει την ανάγκη για ενδυνάμωση των εποπτικών λειτουργιών σε ένα περιβάλλον ολοένα και πιο σύνθετο.

Οι ενισχύσεις αφορούν τόσο το μόνιμο προσωπικό όσο και τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου, με επικαιροποιημένα και διευρυμένα κριτήρια. Στο μόνιμο προσωπικό προβλέπονται δύο θέσεις πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ενισχύονται ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 15 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην πληροφορική, 17 θέσεις ελεγκτών, τρεις οικονομολόγων και πέντε ειδικών στη διαχείριση κινδύνου. Παράλληλα, δημιουργούνται πέντε θέσεις αναλυτών δεδομένων, καθώς και 15 θέσεις με εξειδίκευση σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain και τα κρυπτοστοιχεία, αναδεικνύοντας τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στις χρηματοοικονομικές αγορές και την ανάγκη της Αρχής να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις.

Λιγότερη γραφειοκρατία για τις χρηματιστηριακές

Απλούστερες καθίστανται οι διαδικασίες που ακολουθούσαν οι χρηματιστηριακές εταιρείες (ΑΕΠΕΥ) στη βάση της MiFID II (2014/65/ΕΕ) , καθώς με αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο καταργούνται ορισμένες από τις πιο απαιτητικές υποχρεώσεις διαφάνειας και αναδιαμορφώνονται κανόνες που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Μεταξύ των αλλαγών που προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις Κοινωφελείς Περιουσίες είναι πως δεν θα απαιτείται πλέον από τις επενδυτικές εταιρείες να δημοσιεύουν ετησίως τους πέντε βασικούς τόπους όπου εκτελούν τις περισσότερες συναλλαγές. Παύει επίσης να ισχύει η προηγούμενη απαγόρευση που είχε στόχο να διασφαλίσει ότι οι εταιρείες δεν λαμβάνουν κίνητρα ή οφέλη για να κατευθύνουν εντολές σε συγκεκριμένες αγορές. Παράλληλα, αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο ενημερώνονται οι πελάτες των χρηματιστηριακών.

Οι εταιρείες πλέον υποχρεούνται να γνωστοποιούν τον τόπο εκτέλεσης μιας εντολής μόνο σε περιπτώσεις χρηματοπιστωτικών μέσων που ήδη υπόκεινται σε ειδικούς ευρωπαϊκούς κανόνες διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, διατηρείται η ανάγκη να ενημερώνεται ο πελάτης για την πολιτική εκτέλεσης εντολών της εταιρείας και να δίνει τη συναίνεσή του, ιδίως όταν η συναλλαγή δεν γίνεται σε οργανωμένη αγορά. Παραμένει επίσης σε ισχύ η βασική υποχρέωση: οι επενδυτικές εταιρείες οφείλουν να εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη τιμή, κόστος, ταχύτητα και άλλους κρίσιμους παράγοντες. Εξακολουθούν επίσης να πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις διαδικασίες τους, ώστε να εντοπίζουν και να διορθώνουν τυχόν αδυναμίες.

Οι υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων

Η κυβέρνηση προχωρά σε εξάμηνη παράταση για την προσαρμογή των παρόχων υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων στο νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο MiCA, μεταφέροντας όλες τις σχετικές προθεσμίες από το τέλος του 2025 στη 30ή Ιουνίου 2026. Με τη ρύθμιση αυτή διασφαλίζεται περισσότερος χρόνος σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανταλλαγή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και στη φύλαξη ψηφιακών πορτοφολιών, προκειμένου να συμμορφωθούν με τους κανόνες που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις Κοινωφελείς Περιουσίες, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το θεσμικό πλαίσιο καθίσταται πιο σαφές, καθώς απλουστεύονται οι ορισμοί των νόμιμων υπηρεσιών που μπορούν να παρέχουν οι πάροχοι έως ότου λάβουν την επίσημη ευρωπαϊκή αδειοδότηση. Η παράταση καλύπτει τόσο τις εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα όσο και εκείνες που λειτουργούν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη αυτά εφαρμόζουν αντίστοιχο μεταβατικό καθεστώς. Μέχρι την ίδια ημερομηνία, την 30ή Ιουνίου 2026, παρατείνεται επίσης η ισχύς του ειδικού μητρώου παρόχων που τηρεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένες στο μητρώο συνεχίζουν να λειτουργούν υπό τις ίδιες υποχρεώσεις και προϋποθέσεις καθ’ όλο το διάστημα της παράτασης.

Οι επενδυτικές οντότητες

Η κυβέρνηση προχωρά σε σημαντική αλλαγή της μεθοδολογίας με την οποία καθορίζεται ποιες εταιρείες θεωρούνται επενδυτικές οντότητες για τους σκοπούς της διεθνούς ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών στο πλαίσιο των συμβάσεων CRS και FATCA. Σύμφωνα με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις Κοινωφελείς Περιουσίες, η αξιολόγηση των εταιρειών δεν θα βασίζεται πλέον στο καθαρό, αλλά στο ακαθάριστο εισόδημά τους, δηλαδή στα έσοδα πριν την αφαίρεση εξόδων και φόρων. Η μεταβολή αυτή οδηγεί ουσιαστικά σε διεύρυνση του αριθμού των εταιρειών που θα ταξινομούνται ως επενδυτικές, καθώς το ακαθάριστο εισόδημα εμφανίζεται συνήθως υψηλότερο από το καθαρό.

Ως επενδυτικές εξακολουθούν να θεωρούνται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως σε αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών προϊόντων, στη διαχείριση χαρτοφυλακίων ή επενδυτικών στοιχείων, καθώς και όσες αντλούν πάνω από το 50% των εσόδων τους από επενδυτικές δραστηριότητες που διαχειρίζεται άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Οι υφιστάμενες εξαιρέσεις για συγκεκριμένους ενεργούς οργανισμούς παραμένουν σε ισχύ. Με τη συγκεκριμένη νομοθετική προσαρμογή, η Ελλάδα εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα της FATF, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικό αριθμό εταιρειών του χρηματοοικονομικού τομέα, οι οποίες πλέον θα υπάγονται στις υποχρεώσεις του συστήματος αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.

ΔΕΗ και τηλεπικοινωνίες

Οι επενδύσεις της ΔΕΗ που κατευθύνθηκαν στις τηλεπικοινωνίες ανήλθαν στο 9μηνο 2025 στα 81 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ συνεχίζει να επεκτείνει δυναμικά το προηγμένο δίκτυο Fiber to the Home (FTTH) στην Ελλάδα, έχοντας καλύψει περισσότερα από 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2025, έναντι 477.000 τον Σεπτέμβριο του 2024 (+200%) και 650.000 στο τέλος του 2024 (+120%). Η σημαντική αυτή πρόοδος κατά το 9μηνο του 2025 επιβεβαιώνει τη σταθερή πορεία προς την επίτευξη του στόχου κάλυψης 1,5 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το τέλος του 2025.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΔΕΗ από τον Ιούνιο του 2025 εισήλθε και στην λιανική αγορά τηλεπικοινωνιών, λανσάροντας την υπηρεσία internet only, η οποία παρέχεται μέσω του παραπάνω δικτύου, και είναι διαθέσιμη σε 600.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ επεκτείνεται και σε νέες περιοχές της χώρας. Η εν λόγω υπηρεσία προσφέρει εγγυημένες υψηλές ταχύτητες και ανταγωνιστικές τιμές, με τις τελευταίες να είναι ακόμη χαμηλότερες από τον Νοέμβριο του 2025 με τη χρήση του προγράμματος Gigabit Voucher που επιδοτεί συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η Krislito Limited

Η Δήμητρα Δέμου, συν-ιδρύτρια της DEMO Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Φαρμάκων, προχώρησε χθες στη σύστασή υποκαταστήματος της κυπριακής της εταιρείας Krislito Limited στην Ελλάδα. Αντικείμενο της δραστηριότητάς του υποκαταστήματος της Krislito Limited είναι η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων που προορίζονται για κατοικία. Ο Όμιλος Demo κατέγραψε ισχυρή αναπτυξιακή πορεία το 2024, με τον συνολικό κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 314,27 εκατ. ευρώ έναντι 260,71 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 20,5%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου παρουσίασαν σημαντική βελτίωση, φτάνοντας τα 36,76 εκατ. ευρώ έναντι 32,76 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας αύξηση 12,2%.