Με τα διόδια στους εθνικούς δρόμους να είναι πολλά και το κόστος να φτάσεις στη Θεσσαλονίκη να φτάνει 30 ευρώ, πολλοί δεν γνωρίζουν ότι ίσως δικαιούνται δωρεάν διελεύσεις.

Οι κοινωνικές ομάδες που δικαιούνται δωρεάν διελεύσεις από τα διόδια είναι πολλες. Είτε είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής είτε άνεργοι θα πρέπει να κάνουν ορισμένες διαδικασίες για να περνούν ελεύθερα τη μπάρα.

Μόνιμοι κάτοικοι

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία η αίτηση αφορά μόνιμους κατοίκους στα διοικητικά όρια των παρακάτω δήμων:

ΑΒΔΗΡΩΝ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ, ΑΡΡΙΑΝΩΝ, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΙΑΣΜΟΥ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ, ΜΕΤΣΟΒΟΥ, ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ, ΜΥΚΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ, ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, ΠΑΓΓΑΙΟΥ, ΠΡΕΣΠΩΝ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΤΟΠΕΙΡΟΥ, ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΙ

Πριν προχωρήσετε σε ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf, .png .jpeg .jpg) τα παρακάτω αντίγραφα:

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του προσώπου που θα εγγραφεί στον κατάλογο ως μόνιμος κάτοικος.

Αντίγραφο πρόσφατου Εκκαθαριστικού Εφορίας.

Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή των οχημάτων για τα οποία ζητείται η διέλευση από τα διόδια ώς όχημα μόνιμου κατοίκου

Για ανέργους Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ

Για ΑμΕΑ Δελτίο Στάθμευσης ΑμΑ

Τα συγκεκριμένα αρχεία θα πρέπει να τα μεταφορτώσετε στο δεύτερο βήμα υποβολής της Ηλεκτρονικής Αίτησης ώστε να είναι έγκυρη. Κάνετε την αίτηση ΕΔΩ

Δωρεάν διόδια και για άνεργους - ΑμεΑ

Εκτός των παραπάνω, δωρεάν διέλευση από τα διόδια δικαιούνται τα οχήματα που ανήκουν σε ανέργους, όταν οδηγούνται από τους ίδιους. Για να περάσουν δωρεάν, πρέπει να επιδείξουν την κάρτα ανεργίας, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.

Χωρίς πληρωμή περνάνε από τα διόδια και τα οχήματα που ανήκουν σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ), είτε οδηγούνται από τα ίδια τα άτομα με αναπηρία, είτε εξυπηρετούνται από τρίτους για τη μεταφορά τους. Για να περνάνε ελεύθερα από τα διόδια, πρέπει να υπάρχει το Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων των Ατόμων με Αναπηρίες το οποίο χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων και στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο αριθμός μητρώου του Δελτίου Στάθμευσης.