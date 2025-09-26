Δήμος Αθηναίων καιΠρωτοβουλία Clima21 ενώνουν τις δυνάμεις τους για την πράσινη μετάβαση της πόλης.

Η νέα πρωτοβουλία «Αθήνα21», που υλοποιείται από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία Clima21, στοχεύει στη στήριξη της πράσινης μετάβασης της πόλης μέσα από καινοτόμες δράσεις στον τομέα της κλιματικής ανθεκτικότητας, της βιώσιμης κινητικότητας και της καθαρής ενέργειας.

Σε ανάρτησή του ο Χάρης Δούκας παρουσιάζει τις λεπτομέρειες του φιλόδοξου project. Στην προσπάθεια συμμετέχουν 18 επιστήμονες και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, εθελοντικά, σχεδιάζοντας δράσεις και συνεργασίες για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. Στόχος είναι η ανάδειξη καινοτόμων ιδεών και βέλτιστων πρακτικών σε τομείς όπως η κλιματική ανθεκτικότητα, η βιώσιμη κινητικότητα, η καθαρή ενέργεια και ο τουρισμός.

Το Σεράφειο λειτουργεί ως Πρότυπο Κέντρο Πράσινης Καινοτομίας και Ανθεκτικότητας, με την υποστήριξη της ΔΑΕΜ Α.Ε. και της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε. Ένας σύγχρονος, ανοιχτός και προσβάσιμος χώρος, όπου έχουν ήδη υλοποιηθεί:

Πάρκινγκ με φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων και θέσεις ποδηλάτων

Νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

«Οάσεις δροσιάς» με πέργκολες βλάστησης και κάθετο «κήπο βροχής» με υδρονέφωση

Η πρωτοβουλία «Αθήνα21» φιλοδοξεί να αποτελέσει καταλύτη για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης, δείχνοντας τον δρόμο για μια πράσινη, ανθεκτική και καινοτόμο Αθήνα.

{https://x.com/h_doukas/status/1971572356385563083}