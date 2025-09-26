Η έρευνα για την διαλεύκανση της καταγγελίας κακοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μια ιδιαίτερη περίπτωση κακοποίησης μικρού παιδιού απασχολεί τις Αρχές με επίκεντρο ιδιωτικό βρεφονηπιακό σταθμό στον Αυλώνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παιδί που φοιτά στον σταθμό φέρεται να έχει εμφανίσει σημάδια κακοποίησης, γεγονός που οδήγησε σε καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε εργαζόμενο του σταθμού, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν υπό ποιες συνθήκες προκλήθηκαν οι τραυματισμοί.

Η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την προστασία του παιδιού και την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.