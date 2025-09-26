Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας την Κυριακή, σύμφωνα με τον Γιώργο Τσατραφύλλια.

Εμμονή σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας θα παρουσιάσει η επικείμενη κακοκαιρία την Κυριακή, με τον μετεωρολόγο του Alpha, Γιώργο Τσατραφύλλια να προειδοποιεί τους κατοίκους αυτών των περιοχών για έντονα καιρικά φαινόμενα.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι τα μετεωρολογικά μοντέλα προβλέπουν έντονες βροχοπτώσεις, ισοδύναμες με «100 τόνους νερού ανά στρέμμα».

Συγκεκριμένα, ο μετεωρολόγος τονίζει ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου απαιτείται μεγάλη προσοχή στις περιοχές Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.

Όπως εξηγεί, η κακοκαιρία θα συνοδεύεται από ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες που θα διαρκέσουν αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πολύ μεγάλες βροχοπτώσεις.

Ο ίδιος σημειώνει με έμφαση: «Ελπίζω το μεγαλύτερο μέρος του νερού να πέσει στη θάλασσα, καθώς τα 100 χιλιοστά βροχής (ίσως και περισσότερα) αντιστοιχούν στην ποσότητα που συνήθως πέφτει σε 2–3 μήνες στις περιοχές αυτές».

Σε ισχύ έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου. Οι περιοχές που θα πληγούν περισσότερο περιλαμβάνουν το Ιόνιο (Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα), την Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση περίπου 5 βαθμών, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα αναμένονται ιδιαίτερα έντονα.