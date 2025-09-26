Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ για την 1η Οκτωβρίου θα συμμετέχει το Σωματείο Εργαζομένων του ΟΑΣΘ.

Αυτό σημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη εκείνη την ημέρα θα μείνει χωρίς αστικά λεωφορεία, με τα δρομολόγια να είναι περιορισμένα και με προσωπικό ασφαλείας.

Σύμφωνα με το parallaximag.gr, κανονικά θα εργαστεί η υπηρεσία εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. και η νυχτερινή γραμμή του αεροδρομίου (Ν1).

Η σχετική ανακοίνωση:

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ο.Α.ΣΘ. οι εργαζόμενοι στις Αστικές Συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, συμμετέχουμε στην 24ωρη Απεργία που κήρυξε η Γ.Σ.Ε.Ε. την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 με 24ωρη απεργία.

Σε εποχές που οι εργαζόμενοι και ο λαός της χώρας μας μάχονται καθημερινά για την επιβίωση των οικογενειών τους, η Κυβέρνηση αντί να βρει λύσεις στην αντιμετώπιση της ακρίβειας νομοθετεί την εξαντλητική αύξηση των ωρών εργασίας.

OΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Ο.Α.Σ.Θ. ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

ΟΧΙ ΣΤΟ 13ΩΡΟ.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΙΑΣ.

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ Σ.Σ.Ε. ΤΩΡΑ.

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Καλούμε τον λαό της πόλης μας σε μαζική συμμετοχή στην συγκέντρωση του Ε.Κ.Θ. την Τετάρτη 1ης Οκτωβρίου στο Εργατικό Κέντρο και ώρα 10.30. Τονίζουμε ότι θα διαθέσουμε προσωπικό ασφαλείας για την δρομολόγηση 50 λεωφορείων καθώς κανονικά θα εργαστεί η υπηρεσία εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. και η νυχτερινή γραμμή του αεροδρομίου (Ν1).