Την απόσυρση του «άθλιου» εργασιακού νομοσχεδίου ζητούν εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδωτικό τομέα που δίνουν ραντεβού στους δρόμους, στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

«Όχι στο 13ωρο» ετοιμάζονται να φωνάξουν μαζικά οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδωτικό τομέα, που θα συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου, που αναμένεται να είναι μαζική. Εκτός από τη ΓΣΕΕ, στην απεργία συμμετέχουν η ΑΔΕΔΥ, ο ΣΑΤΑ, εκπαιδευτικοί καθώς και εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, λιμάνια, δήμους. Οσον αφορά τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, αναμένονται ανακοινώσεις για το πώς θα κινηθούν την προσεχή Τετάρτη.

Κύρια αιτήματα της απεργίας, σύμφωνα με την ΓΣΕΕ, είναι:

Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους. Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες

τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες Η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσία.

Σύμφωνα με την ΓΣΕΕ «η κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα, η ανάθεση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας στο κράτος-πατερούλη αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο, αποδυναμώνει εσκεμμένα τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Οι Έλληνες μισθωτοί που ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους συναδέλφους τους στην Ε.Ε., που δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά εργασιακή εξουθένωση και καταπόνηση, είναι πλέον αντιμέτωποι με μια δυστοπία. Φθάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο. Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας!».

ΑΔΕΔΥ: «Εμπαιγμός των εργαζομένων»

Στην απεργία συμμετέχει και η ΑΔΕΔΥ. Οι βασικές διεκδικήσεις της:

«- Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές

- Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο

- Κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου

- Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο και διεκδίκηση για 35ωρο και πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους».

Όπως αναφέρει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της, «τα μέτρα της κυβέρνησης, που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), αποτελούν έναν ακόμα εμπαιγμό για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Δημόσιο, για τους οποίους καμία αύξηση δεν ανακοινώθηκε, πέραν της μείωσης κατά 2% του φορολογικού συντελεστή, δηλαδή 100 ευρώ έως 200 ευρώ τον χρόνο».

«Η απεργία, που έχει ήδη προκηρύξει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) για την ίδια μέρα, αναδεικνύει τα κοινά συμφέροντα των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και καθιστά την απεργία γενική» σημειώνει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ.

Συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί

Η ΟΛΜΕ καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετάσχουν μαζικά απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου. Οι καθηγητές κατεβαίνουν στο δρόμο για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που θεσπίζει 13ωρη εργασία αλλά και για τις διαρκείς περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση που έχουν οδηγήσει μεταξύ άλλων στα πρωτοφανή μεγέθη σε κενά στα σχολεία.

Οι καθηγητές διεκδικούν αξιοπρεπείς μισθούς και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μόνιμους διορισμούς για να καλυφθούν τα κενά στα σχολεία και συντάσσονται με το αίτημα για 35ωρο – πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωσή της ΟΛΜΕ «Συμμετέχουμε μαζικά στη μεγάλη πανεργατική – πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία την 1η Οκτώβρη!». Με αυτά τα δεδομένα την επόμενη Τετάρτη 1η Οκτώβρη αναμένεται να υπάρξει διαφοροποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Σενάριο για «κλειστά σχολεία» με οριζόντιο λουκέτο στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν εξετάζεται. Πηγές του Υπουργείου σημειώνει ότι παρά την απεργία της ΟΛΜΕ οι μαθητές που οφείλουν να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο. Για τις ώρες που οι διδάσκοντες απεργούν προβλέπεται κενό. Αν τα κενά είναι συνεχόμενα, εύλογα οι μαθητές αποχωρούν νωρίτερα από το σχολείο, έπειτα από απόφαση της διεύθυνσης.

Η ΟΙΕΛΕ, ο κλάδος των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, συμμετέχει στην 24ωρη πανελλαδική απεργία των συνδικάτων την Τετάρτη, 1η Οκτώβρη και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 π.μ.

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία θα προχωρήσουν οι ναυτεργάτες την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025, μετά από ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), στο πλαίσιο της κινητοποίησης που έχει εξαγγείλει η ΓΣΕΕ.

Εκείνη την ημέρα τα πλοία δεν θα εκτελέσουν κανένα δρομολόγιο.

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, καλύπτοντας όλες τις κατηγορίες πλοίων σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το συνδικαλιστικό όργανο των ναυτικών, αφορμή για την κινητοποίηση αποτελεί το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, που προβλέπει αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας στις 13 ώρες. Η ΠΝΟ τονίζει ότι αυτή η ρύθμιση καταργεί, ουσιαστικά, το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση» και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των συναδέλφων στα πλοία και ταυτόχρονα προσπαθεί για ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας, σημειώνοντας, στην ανακοίνωσή της, πως «είναι ενδεικτικό ότι τον Αύγουστο του 2013, που οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν αρνητικές για τους εργαζόμενους, κυρώθηκε ο Κανονισμός για την Εφαρμογή Απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 (MLC), της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας όπου στο άρθρο 8 δίνεται δυστυχώς το δικαίωμα στους πλοιοκτήτες να απασχολούν το πλήρωμα του πλοίου έως και 14 ώρες ημερησίως, με εξαίρεση τα Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ σκάφη, όπου εκεί ο μέγιστος χρόνος ημερήσιας απασχόλησης του πληρώματος είναι οι 10 ώρες».

Απεργούν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία

Στην απεργία θα συμμετάσχουν και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ:

Το Δημόσιο Σύστημα Υγείας- Πρόνοιας- ΕΚΑΒ, βρίσκεται στα όρια των αντοχών τους εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και το υγειονομικό προσωπικό σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης, προσπαθεί να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες.

Στα Νοσοκομεία έχουμε 45.000 μόνιμο προσωπικό, 25.000 συμβασιούχους στις 90.000 οργανικές θέσεις, σε οργανισμούς του 2012 που δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανεπτυγμένων υπηρεσιών των Νοσοκομείων.

Το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό (3.000 λιγότεροι στα Νοσοκομεία από 1.1.2023 έως σήμερα) καθότι οι προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών υπαλλήλων δεν καλύπτουν το κύμα μαζικών αποχωρήσεων και την ανακύκλωση του ιδίου προσωπικού αφού συμβασιούχοι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε νέους διαγωνισμούς και καταλαμβάνουν θέσεις μονίμων στα ίδια ή άλλα Νοσοκομεία.

Υπάρχει αδιαφορία συμμετοχής νέων επαγγελμάτων υγείας για εργασία στο ΕΣΥ, το ΕΚΑΒ, την Πρόνοια, εξαιτίας των χαμηλών αμοιβών και των δυσμενών συνθηκών εργασίας.

Σε πολλές περιπτώσεις οι νεοδιόριστοι υγειονομικοί λαμβάνουν χαμηλότερο μισθό από το μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, με δεδομένο ότι εμείς λαμβάνουμε 12 μισθούς κατ’ έτος αφού αρνούνται την επαναχορήγηση των 13ου και 14ου μισθού, εν αντιθέσει με τον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι τον 13ο και 14ο μισθό.

Ένας Νοσηλευτής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης νεοδιόριστος λαμβάνει 836 ευρώ τον μήνα, ο Δ.Ε. βοηθός Νοσηλευτή 736 ευρώ τον μήνα, ο Τραυματιοφορέας 684 ευρώ τον μήνα και ο επιμελητής β΄ γιατρός 1216 ευρώ τον μήνα. Δε φτάνουν ούτε για το νοίκι του σπιτιού τους.

Ένας Νοσηλευτής με φουλ κυκλικό ωράριο, 7 νύχτες, 7 απογεύματα, 3 αργίες το μήνα λαμβάνει το εξευτελιστικό ποσό των 100-150 ευρώ ως πρόσθετη αμοιβή.

Στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός αγνόησε για άλλη μια φορά το υγειονομικό προσωπικό χωρίς να ανακοινώσει μέτρα ενίσχυσης της Δημόσιας Υγείας, Πρόνοιας, ΕΚΑΒ σε προσωπικό, χρηματοδότηση και κινήτρων προσέλκυσης και παραμονής, όπως αυξήσεις μισθών, ένταξη στα ΒΑΕ, μονιμοποίηση συμβασιούχων.

Δεν εξήγγειλε καν την αυτονόητη υποχρέωση της κυβέρνησης ένταξής μας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα μετά μάλιστα το θετικό πόρισμα της Επιτροπής Μπεχράκη κατά την πανδημία που εισπράξαμε άπειρα χειροκροτήματα.

Δεν έφταναν όλα αυτά η κυβέρνηση ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει την δυνατότητα 13ωρης εργασίας ημερησίως που θα διαλύει περαιτέρω τη ζωή των εργαζομένων.

ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ.

Απεργούμε 1 Οκτωβρίου.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

• ΕΠΑΡΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

• ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

• ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ

• ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

• ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

• ΕΞΩ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ

• ΕΝΙΑΙΟ ΚΛΑΔΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ

Χειρόφρενο τραβούν τα ταξί

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, είχε ανακοινώσει προ ημερών ότι οι οδηγοί ταξί θα συμμετάσχουν στην απεργία.

«Παρών» και από τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας

Την απόσυρση του «άθλιου» εργασιακού νομοσχεδίου ζητά και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, που θα συμμετάσχει στην απεργία.

«Τώρα είναι η ώρα να βρεθούμε σε θέση μάχης! Απεργούμε δίνοντας αποστομωτική απάντηση σε κράτος, κυβέρνηση, Ε.Ε. και εργοδοσία που μας πάνε ένα βήμα πιο κοντά στο μεσαίωνα! Στον πόλεμο που μας κήρυξαν απαντάμε με πόλεμο, βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες!», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

«Στόχος τους είναι να καταργήσουν κάθε έννοια συλλογικής διαπραγμάτευσης, να είμαστε μόνοι μας απέναντι στα ¨θέλω¨ της εργοδοσίας. Δεν θα τους περάσει! Όπλο μας είναι η οργάνωση στο σωματείο μας, ο αγώνας για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που να κατοχυρώνει μισθούς, ωράρια, ειδικότητες, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας», τονίζει ο Σύλλογος.

24ωρη απεργία και για την ΠΟΕ -ΟΤΑ

Δυναμικό μαζικό παρών στην 24ωρη γενική πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 1η Οκτωβρίου θα δώσει και η ΠΟΕ -ΟΤΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) συμμετέχει στην απεργία ζητώντας μεταξύ άλλων απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού να δώσουν το αγωνιστικό «παρών» στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί της ίδιας ημέρας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ:

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 απεργούμε και διεκδικούμε:

• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

• Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας.

• Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

• Κατάργηση του νέου αντεργατικού Πειθαρχικού «Δικαίου» στο Δημόσιο.

• Να αποσυρθεί τώρα το Νομοσχέδιο για την εφαρμογή του 13ωρου – 35ωρο, πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Λέμε ΟΧΙ στους μισθούς πείνας. Λέμε Όχι στις δεκατρείς (13) ώρες εργασίας.

Λέμε ΟΧΙ στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων. Όλοι μαζί, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, συμμετέχουμε στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία της Τετάρτης 1η Οκτωβρίου 2025 και στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, στις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, απαιτώντας συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης».