Τραγικές στιγμές στα Χανιά, όπου το αγροτικό της οικογένεια παρέσυρε και σκότωσε 4χρονο.

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της θανατηφόρας παράσυρσης με θύμα ένα τετράχρονο αγοράκι το απόγευμα της Πέμπτης στο Καστέλι Κισάμου στα Χανιά.

Η τραγωδία συνέβη όταν το αγροτικό αυτοκίνητο της οικογένειας που ηταν σταθμευμένο στο χωράφι τους σε κατηφορική κλίση, για άγνωστη αιτία άρχισε να κυλάει προς τα εμπρός.

Το 4χρονο παιδί εκείνη την ώρα ήταν στο χωράφι μαζί με τον πατέρα του. Το αυτοκίνητο χτύπησε και παρέσυρε το παιδί τραυματίζοντάς το, ενώ και ο πατέρας στην προσπάθειά του να σώσει το παιδί του τραυματίστηκε.

Οι τραγικοί γονείς πήραν αμέσως το παιδί και το μετέφεραν στο κέντρο υγείας Κισάμου και από εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί έκαναν ότι ήταν δυνατόν, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες της θανατηφόρας παράσυρσης, ενώ ο πατέρας του τετράχρονου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή: zarpanews.gr