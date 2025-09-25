Το παιδί «έσβησε» ξαφνικά μετά από ίωση ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Στο πένθος βυθίστηκε το Λιδωρίκι Φωκίδας για τον αιφνίδιο θάνατο 5χρονου παιδιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τoυ Lamiareport.gr , το παιδί παρουσίαζε ήπια συμπτώματα ίωσης, παρόμοια με εκείνα που είχε εμφανίσει νωρίτερα και το μικρότερο αδερφάκι του, χωρίς τίποτα να προμηνύει μια τέτοια τραγική εξέλιξη. Το πρωί της Πέμπτης (25/9/2025), το νήπιο μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Ο ξαφνικός θάνατος προκάλεσε άμεσα κινητοποίηση των αρχών, καθώς σε τόσο μικρές ηλικίες οι αιφνίδιες απώλειες συχνά παραπέμπουν σε ιογενείς λοιμώξεις, όπως η μηνιγγίτιδα.

Η πρόεδρος της Κοινότητας Λιδωρικίου, Αργυρώ Λαγγουράνη – Κουτσούμπα, δήλωσε: «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε το κακό που μας βρήκε. Χάσαμε από τη μία στιγμή στην άλλη ένα αγγελούδι. Προτεραιότητά μας είναι να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια και να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την προστασία της δημόσιας υγείας».

Ήδη, προληπτικά, πραγματοποιήθηκε απολύμανση στον παιδικό σταθμό – νηπιαγωγείο του χωριού, ενώ οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για τυχόν περαιτέρω μέτρα.