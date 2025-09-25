Κάτω από αιδευκρίνιστες συνθήκες το παιδί παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε γυναίκα.

Ανείπωτη τραγωδία στην Ηγουμενίτσα με 11χρονο μαθητή που παρασύρθηκε νωρίς το μεσημέρι από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Παρά την τεράστια προσπάθεια που έκανε οι γιατροί στο Νοσοκομείο Φιλιατών, το παιδί έφερε βαρύτατα τραύματα με αποτέλεσμα να μην τα καταφέρει και να χάσει τη ζωή του.

Πώς έγινε το ατύχημα

Το παιδί σύμφωνα με το epiruspost παρασύρθηκε από ΙΧ στην προσπάθειά του να διασχίσει τον δρόμο, επιστέφοντας από το σχολείο προς το σπίτι του.

Άμεσα μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο των Φιλιατών.

Η 58χρονη οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί.