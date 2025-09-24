Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιήσουν 24ωρη πανελλαδική απεργία ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Δυναμικό μαζικό παρών στην 24ωρη γενική πανελλαδική απεργία της Τετάρτης 1η Οκτωβρίου θα δώσει και η ΠΟΕ -ΟΤΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) συμμετέχει στην απεργία ζητώντας μεταξύ άλλων απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού να δώσουν το αγωνιστικό «παρών» στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί της ίδιας ημέρας στην Πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 απεργούμε και διεκδικούμε:

• Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

• Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας.

• Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο.

• Κατάργηση του νέου αντεργατικού Πειθαρχικού «Δικαίου» στο Δημόσιο.

• Να αποσυρθεί τώρα το Νομοσχέδιο για την εφαρμογή του 13ωρου – 35ωρο, πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους.

Λέμε ΟΧΙ στους μισθούς πείνας. Λέμε Όχι στις δεκατρείς (13) ώρες εργασίας.

Λέμε ΟΧΙ στα εξαντλητικά ωράρια που διαλύουν τη ζωή των εργαζομένων. Όλοι μαζί, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, συμμετέχουμε στην 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία της Τετάρτης 1η Οκτωβρίου 2025 και στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, στις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, απαιτώντας συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης».