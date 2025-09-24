Κινητοποιήσεις από τα ναυτεργατικά σωματεία μετά τον θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη στο Blue Star Chios.

Τραγικό θάνατο βρήκε το πρωί της Τετάρτης 20χρονος ναυτεργάτης, μέλος του πληρώματος του επιβατηγού-οχηματαγωγού Blue Star Chios, ο οποίος σκοτώθηκε όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ του πλοίου, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Ρόδος-Πειραιάς. Παρά τις προσπάθειες απεγκλωβισμού και τις πρώτες βοήθειες που του παρείχε το πλήρωμα, στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο άτυχος καθαριστής μηχανής διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το τραγικό περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ προκήρυξαν 24ωρη απεργία στο πλοίο από τις 11:00 σήμερα έως τις 11:00 αύριο, τονίζοντας ότι δεν θα αποπλεύσει μέχρι να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος. Κάλεσαν επίσης σε πανλιμενική 24ωρη απεργία στον Πειραιά αύριο, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, από τις 00:01 μετά τα μεσάνυχτα έως τις 24:00, σε όλα τα πλοία της ακτοπλοΐας.

Από την πλευρά της η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) κάνει λόγο για ελλιπή μέτρα ασφαλείας και για ανεπαρκείς ελέγχους. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ένωση προκήρυξε 24ωρη απεργία στο πλοίο, απαιτώντας ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τα πληρώματα.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του ναυτικού, απαιτώντας πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος και ενδελεχείς ελέγχους ασφαλείας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Λιμενικό Σώμα διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Η ανακοίνωση της Blue Star Ferries:

«Σήμερα το πρωί στις 8:00 στο Blue Star Chios το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς, εντοπίστηκε – χωρίς τις αισθήσεις του – ναυτικός του πλοίου εγκλωβισμένος σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα. Το πλήρωμα του πλοίου προέβη άμεσα στον απεγκλωβισμό και παρείχε τις πρώτες βοήθειες.

Αμέσως μετά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά στις 09:15, ο ναυτικός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Η οικογένεια της Blue Star είναι συγκλονισμένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στους οικείους του ναυτικού.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για τη διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος».