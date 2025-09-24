Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού, στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια. Βίντεο από τη στιγμή έκρηξης ανάρτησε ο Global Sumud Flotilla.

Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές έρευνας και διάσωσης, έπειτα από αναφορές του Global Sumud Flotilla για επίθεση ανοιχτά της Κρήτης στον στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα.

Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα. Οι ίδιες πηγές τόνισαν επίσης ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Το βίντεο που καταγράφει έκρηξη

Σε βίντεο που ανάρτησε νωρίτερα στο Instagram o Global Sumud Flotilla διακρίνεται μία έκρηξη σε σκάφος του στόλου, όπως καταγράφηκε από κάμερα άλλου σκάφους.

{https://www.instagram.com/reel/DO9k0ENCPh4/?utm_source=ig_embed}

«Εκρήξεις, άγνωστα drones και παρεμβολές στις επικοινωνίες. Βλέπουμε αυτές τις ψυχολογικές επιχειρήσεις από πρώτο χέρι, αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα πτοηθούμε. Τα μέτρα που θα λάβει το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του για να παρατείνουν τις φρικαλεότητες του λιμού και της Γενοκτονίας στη Γάζα είναι αηδιαστικά. Αλλά η αποφασιστικότητά μας είναι ισχυρότερη από ποτέ. Αυτές οι τακτικές δεν θα μας αποτρέψουν από την αποστολή μας να παράσχουμε βοήθεια στη Γάζα και να σπάσουμε την παράνομη πολιορκία. Κάθε προσπάθεια εκφοβισμού μας ενισχύει μόνο τη δέσμευσή μας. Δεν θα φιμωθούμε. Θα συνεχίσουμε να πλέουμε», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Global Sumud Flotilla.

{https://www.instagram.com/p/DO9gqbtCMvV/?utm_source=ig_embed}

Ανακοίνωση του March To Gaza Greece

«Παρά τις μικρές ζημιές, ο στόλος συνεχίζει ατρόμητος» υπογραμμίζει σε έκτακτη ανακοίνωσή του το March To Gaza Greece.

«Το ελληνικό Λιμενικό έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την προστασία κάθε πλεούμενου και κάθε ανθρώπινης ζωής στην περιοχή SAR», τονίζει η ανακοίνωση.

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122139694670877778&id=61576333366153&ref=embed_post}