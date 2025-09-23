H «μοιραία» κίνηση στον φωταγωγό που έκοψε το νήμα της ζωής του 21χρονου φοιτητή.

Στο πένθος βυθίστηκε ο Βόλος για τον 21χρονο φοιτητή που βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα, όταν υποχώρησε πλεξιγκλάς σε ταράτσα πολυκατοικίας και έπεσε στο κενό. Το περιστατικό συνέβη στην οδό Ιωλκού, στο ύψος της Μαγνήτων, ενώ ο άτυχος νεαρός διασκέδαζε μαζί με άλλους νέους. Ο 21χρονος πάτησε πάνω στο πλαστικό πλέξιγκλας, το οποίο δεν άντεξε το βάρος του, με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος 20 μέτρων και να σκοτωθεί.

Ο τραγικός θάνατος του 21 χρονου έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους συμφοιτητές του. Η τραγική είδηση σκόρπισε δάκρυα και αναπάντητα «γιατί» σε όσους τον γνώρισαν. «Ήταν γεμάτος όνειρα, πάντα με ένα χαμόγελο», λένε συγκλονισμένοι οι φίλοι του. «Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε, είναι σαν κακό όνειρο…», αναφέρουν συγκλονισμένοι δικοί του άνθρωποι.

Πώς τα γέλια και το παιχνίδι με τα αυγά στην ταράτσα μετατράπηκαν σε θρήνο

Ο άτυχος 21χρονος μαζί με 2 φίλους διασκέδαζαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας πετώντας αυγά από ψηλά. Οι νεαροί δέχθηκαν παρατήρηση ενός γείτονα. Στην προσπάθειά τους να φύγουν από το σημείο, οι δύο κατάφεραν να φύγουν από την σκάλα, ωστόσο ο άτυχος 20χρονος, πάτησε πάνω στο πλέξιγκλας τζάμι του φωταγωγού και έκανε «βουτιά» στο κενό. Ο νεαρός εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον φωταγωγό. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών στο «Αχιλλοπούλειο», δεν κατέστη δυνατό να τον κρατήσουν στη ζωή.

«Πετούσαν αυγά στον κόσμο και έπεσε στον φωταγωγό»

«Πετούσαν αυγά στον κόσμο. Φώναζε ο κόσμος. Δεν είναι πρώτη φορά. Ανεβαίνουν επάνω και πετάνε αυγά. Είχαμε κλειδώσει για να μην γίνει, γιατί τους πήραμε χαμπάρι. Πώς ανοίξανε, δεν ξέρω», είπε, μιλώντας στο MEGA, ο ένοικος της πολυκατοικίας που έκανε την παρατήρηση στους νεαρούς.

«Ακούσαμε τον κόσμο που φώναζε από κάτω, που πετούσαν τα αυγά στον κόσμο. Βγήκα εγώ σου λέω, γιατί έχω το αμάξι στη γωνία και μου το έχει κάνει τρεις φορές χάλια. Πήγα να ανέβω πάνω και τους βλέπω τους δύο και λέω ‘τι κάνετε εδώ, αφού δεν είστε από εδώ εσείς, ποιοι είστε;’. ‘Είμαστε με τον φίλο μας’. ‘Πετάτε αυγά’ λέω ‘στον κόσμο’. Εν τω μεταξύ εγώ πριν βγω έξω άκουσα έναν θόρυβο. Νόμιζα ήταν η πόρτα. Ακούστηκε ένα ‘μπουπ’. Εντάξει, δεν ήξερα εγώ, από τον ύπνο ήμουν. Ανεβαίνουν πάνω, πίνουν κάτι ενεργειακά ποτά, κάτι τέτοια, δεν θέλει πολύ, παλιά πολυκατοικία μπορεί να φύγει κανένα κάγκελο. Αυτό με ενδιέφερε εμένα πιο πολύ. Να μην γίνει η ζημιά που έγινε.

»Στον φωταγωγό έπεσε… Δεν είδα εγώ να πέφτει κανένας, εγώ ένα ‘μπουπ’ άκουσα μέχρι να βγω έξω και τους είδα να κατεβαίνουν τις σκάλες», κατέληξε.

Από βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο θάνατος του 21χρονου

Οι βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από την πτώση στο κενό απέβησαν μοιραίες. Αυτό επισημαίνεται σύμφωνα με τον taxydromos.gr στο πόρισμα της νεκροψίας που ολοκληρώθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Λάρισας. H κηδεία του 21χρονου θα τελεστεί στις 5:30 το απόγευμα της Πέμπτης στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο. Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στη “ΦΛΟΓΑ”.

