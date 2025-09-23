Αναλυτικά οι αριθμοί που κερδίζουν 120 εκατ. ευρώ στην αποψινή κλήρωση του Eurojackpot.

Η Giga κλήρωση του Eurojackpot μόλις έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 7, 18, 31, 32 και 33. Τζόκερ οι αριθμοί: 10 και 11.

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΖΟΚΕΡ είναι αποκλειστικό παιχνίδι του ΟΠΑΠ. Το EUROJACKPOT είναι Ευρωπαϊκό παιχνίδι που συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.

Σημ.: Τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.