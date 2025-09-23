Οι παρεμβάσεις αφορούν Αττική Οδό και τη σύνδεση της δυτικής περιφερειακής Αιγάλεω με τη λεωφόρο Αθηνών.

Δύο έργα που φιλοδοξούν να μειώσουν την κυκλοφοριακή ασφυξία στην Αττική ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών, αν και παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο θα καταφέρουν να δώσουν μόνιμη λύση στο πρόβλημα.

Η πρώτη παρέμβαση αφορά τη διαμόρφωση στη συμβολή της Αττικής Οδού με την εθνική οδό, στο ρεύμα προς Λαμία, όπου σήμερα οι ουρές φτάνουν σε ώρες αιχμής τα τρία έως έξι χιλιόμετρα. Η λύση που προωθείται είναι ο διαχωρισμός του ρεύματος από Ελευσίνα, ώστε να καταλήγει στην ΠΑΘΕ 150 μέτρα νωρίτερα. Το έργο θα εκτελεστεί από την «Νέα Αττική Οδό» και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026. Ωστόσο, η ουσία του προβλήματος – η τεράστια επιβάρυνση του Κηφισού και η έλλειψη εναλλακτικών αξόνων – αφήνει αμφιβολίες για το αν η παρέμβαση θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα ή απλώς θα περιορίσει προσωρινά την πίεση.

Η δεύτερη παρέμβαση είναι η ολοκλήρωση του «τριπλού κόμβου» Σκαραμαγκά και η σύνδεση της δυτικής περιφερειακής Αιγάλεω με τη λεωφόρο Αθηνών. Με προϋπολογισμό 70 εκατ. ευρώ και ορίζοντα κατασκευής δυόμισι χρόνια, στόχος είναι να αποσυμφορηθεί ο Κηφισός από τα βαρέα οχήματα. Ωστόσο, μένει να φανεί εάν το νέο έργο θα καταφέρει πράγματι να απορροφήσει σημαντικό μέρος της κίνησης ή αν θα δημιουργήσει νέες εστίες συμφόρησης σε άλλους άξονες.

Αν και οι δύο παρεμβάσεις δείχνουν να κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, η εμπειρία δείχνει ότι οι κυκλοφοριακές πιέσεις στην Αττική υπερβαίνουν τις αποσπασματικές τεχνικές λύσεις, καθώς συνδέονται με τη συνολική έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και τη χρόνια καθυστέρηση σε έργα όπως η επέκταση της λεωφόρου Κύμης. Έτσι, μένει να αποδειχθεί αν τα έργα αυτά θα βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των οδηγών ή αν θα αποτελέσουν απλώς μία ακόμα μερική ανακούφιση σε ένα πρόβλημα που διογκώνεται χρόνο με τον χρόνο.