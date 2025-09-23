Στις συνεδριάσεις της επιτροπής έχει αποφασιστεί ο διαχωρισμός της περιουσίας του κληρονομούμενου από εκείνη του κληρονόμου.

Το ζήτημα των χρεών που συνοδεύουν τις κληρονομιές βρίσκεται στο επίκεντρο της αναμόρφωσης του κληρονομικού δικαίου. Η ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει ρυθμίσεις με στόχο να αντιμετωπιστεί η αυξημένη τάση αποποιήσεων από κληρονόμους, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικά βάρη.

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής έχει αποφασιστεί ο διαχωρισμός της περιουσίας του κληρονομούμενου από εκείνη του κληρονόμου. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να περιοριστεί ο κίνδυνος μεταφοράς χρεών στον κληρονόμο και να διευκολυνθεί η διαδικασία αποδοχής κληρονομιάς.

Η επόμενη συζήτηση αφορά την εκκαθάριση της περιουσίας του κληρονομούμενου όταν αυτή βαρύνεται με υποχρεώσεις. Προβλέπεται να οριστεί εκκαθαριστής, ο οποίος θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις των δανειστών και θα αποδίδει στους κληρονόμους το υπόλοιπο που ενδεχομένως απομένει.

Ανοικτό παραμένει αν οι εκκαθαριστές θα προέρχονται αποκλειστικά από το σώμα των δικηγόρων ή αν θα μπορούν να αναλάβουν τον ρόλο και συμβολαιογράφοι.

Ακολουθούν δύο παραδείγματα που δείχνουν πώς μπορεί να λειτουργήσει το νέο πλαίσιο για τα χρέη στις κληρονομιές:

• Ένας πολίτης κληρονομεί ακίνητο από συγγενή του, αλλά το ακίνητο συνοδεύεται από σημαντικό τραπεζικό δάνειο. Με το νέο καθεστώς, ο εκκαθαριστής αναλαμβάνει πρώτα να εξοφλήσει το δάνειο χρησιμοποιώντας την αξία της κληρονομιάς. Αν μετά την εξόφληση απομείνει υπόλοιπο, αυτό αποδίδεται στον κληρονόμο. Έτσι, ο ίδιος δεν επιβαρύνεται με προσωπικά χρέη που δεν του ανήκαν.

• Κάποιος κληρονομεί μερίδιο από οικογενειακή επιχείρηση, η οποία όμως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Ο εκκαθαριστής ρυθμίζει και καλύπτει τις οφειλές αυτές από την περιουσία της επιχείρησης. Αν δεν απομένει κανένα περιουσιακό στοιχείο, ο κληρονόμος δεν αποκτά περιουσία αλλά ούτε και μεταφέρει τα χρέη στην προσωπική του περιουσία.