«Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί», είπε ο Θανάσης Παπαθανασίου, όταν ρωτήθηκε σχετικά από την ιστοσελίδα tennisnews.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν στο «φως» σήμερα, Πέμπτη, τον Σεπτέμβριο κάμερες στην Αττική οδό κατέγραψαν το αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά να τρέχει με 210 χλμ./ώρα. Ο τενίστας έλαβε την κλήση ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr και το πρόστιμο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dedi1rxd3tbl?integrationId=40599y14juihe6ly}