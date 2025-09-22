Σε ηλικία 83 ετών πέθανε ο γλύπτης.

Πέθανε, σε ηλικία 83 ετών, ο γλύπτης Βασίλης Δωρόπουλος, που άφησε πίσω του σπουδαίο έργο, ενώ είχε λάβει πολλά βραβεία και διακρίσεις.

Ο γλύπτης, που πέθανε χθες, Κυριακή, ήταν μέλος του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου Παρισίων και του Συλλόγου Παρισίων, μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και του Συλλόγου Γλυπτών Ελλάδος. Το ΔΣ του ΕΕΤΕ εκφράζει τη λύπη του για τον θάνατο του γλύπτη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

Ένα από τα έργα του ήταν και το «Μνημείο Εθνικής Συμφιλίωσης», που βρίσκεται στην πλατεία Κλαυθμώνος. Ο Βασίλης Δωρόπουλος φιλοτέχνησε το 1987 το γλυπτό με τις τρεις ορειχάλκινες μορφές, ύψους οχτώ μέτρων.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Δωρόπουλος

Ο Βασίλης Δωρόπουλος γεννήθηκε το 1942 στη Μεσοποταμία Καστοριάς. Σπούδασε στην Ecole National Superieure des Beaux-Arts του Παρισιού, το 1966 στο ατελιέ ζωγραφικής του Μ. Tondu και στη γλυπτική του Etienne Martin Collamarini et Cesar απ' όπου αποφοίτησε το 1972.

Οι κυριότερες ατομικές εκθέσεις είναι η αναδρομική έκθεση ζωγραφικής-γλυπτικής στη δημοτική βιβλιοθήκη Καστοριάς το 1967, στη Galerie Syllogi 1978, Galerie Μετώπη 1996, Galerie des Beaux-Arts 1968 και Mουσείο Nicolas Poussin Les Andelys 1985, αναδρομική έκθεση στην l' UNESCO Παρίσι 1993, Στη Μνήμη της Μητέρας μου, αναδρομική έκθεση γλυπτικής και ζωγραφικής υπό την αιγίδα της ελληνικής πρεσβείας, Ελληνικό σπίτι Παρίσι 2006.

Οι κυριότερες ομαδικές εκθέσεις είναι: Πανελλήνιες από το 1971 ως και το 1987, Θεσσαλονίκη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Σύγχρονη Ελληνική Γλυπτική Ε.Ε.Τ.Ε., 1997, «Ολυμπία 95» Υπαίθρια Έκθεση του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 1995, Grand Palais 1969, Formes Humaines Biennale des sculptures contemporaines, Orangerie des jardins du Luxembourg, Paris, Institut de France, Academie des Beaux arts, διαγωνισμός γλυπτικής πορτραίτου «Paul Louis Weiler» 1974, κ.ά.

Ο Βασίλης Δωρόπουλος τιμήθηκε επίσης με πολλά βραβεία και διακρίσεις όπως: Salon des artistes Francais, Grand Palais 1969, Βραβείο portrait Paul Louis Weiller της Γαλλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών 1974, Grand prix Humanitaire de France, medaille d'argent, diplome et ruban 1977, Prix Susse, 8eme biennale des Formes Humaines (Musee Rodin) 1978, Βραβείο Νέων Καλλιτεχνών της εταιρείας Καλών Τεχνών, Παρίσι 1978, Βραβείο Rubens, Παρίσι 1981, Χρυσός φοίνικας Τεχνοκριτικών, Παρίσι 1982, Μνημείο Γ. Λαμπράκη, Θεσσαλονίκη 1985, Μνημείο στην Εθνική Αντίσταση, Κορυδαλλός 1986, Μνημείο Εθνικής Συμφιλίωσης, Αθήνα 1989, Βραβείο Lions Club (Salon 'Ανοιξη, Villeneuve la Garenne) 1990, Βραβείο Lions Club της 0000044660 Αθήνας για την «υπηρεσία στην τέχνη» 1998.

Έλαβε μέρος στα διεθνή συμπόσια γλυπτικής στην Carrara Iταλίας, στο Tokamachi Ιαπωνίας και στη Δράμα Ελλάδας.

Φιλοτέχνησε επίσης μετάλλια και γλυπτά για το νομισματοκοπείο του Παρισιού.

ΚΚΕ: Καλλιτέχνης με σπουδαίο έργο

Το ΚΚΕ αποχαιρετά με λύπη τον γλύπτη τονίζοντας πως «υπήρξε καλλιτέχνης με σπουδαίο έργο, με τα γλυπτά του να κοσμούν τις πλατείες πολλών πόλεων».

«Ανάμεσα στις δεκάδες εκθέσεις, βραβεύσεις και τιμητικές διακρίσεις που κατέκτησε στην Ελλάδα και διεθνώς, πήρε το πρώτο βραβείο στον Πανελλήνιο Καλλιτεχνικό Διαγωνισμό για τον μαρτυρικό τόπο του Λαζαρέτο που εκπόνησε η ΚΕ του ΚΚΕ το Νοέμβριο του 2022 και που τα εγκαίνια πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις 26 Οκτωβρίου 2025. Το έργο μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του έχαιρε της επίβλεψης και της εικαστικής φροντίδας του καλλιτέχνη», αναφέρει ακόμα η ανακοίνωση του ΚΚΕ, που εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς και τους οικείους του Βασίλη Δωρόπουλου.