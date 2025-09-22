Όλα είναι έτοιμα για την αποψινή φθινοπωρινή ισημερία που μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον χειμώνα.

Το αστρονομικό φαινόμενο της μέρας δεν είναι άλλο από την Φθινοπωρινή Ισημερία που σηματοδοτεί την έλευση του φθινοπώρου και την αποχώρηση και τυπικά του καλοκαιριού. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα ώστε απόψε στις 21:19 θα υποδεχθούμε και επίσημα το φθινόπωρο! Η ημέρα διαρκεί όσο και η νύχτα. Αυτό συμβαίνει δυο φορές το χρόνο, στη Φθινοπωρινή και Εαρινή Ισημερία.

Από σήμερα και μετά στο βόρειο ημισφαίριο ξεκινά η εποχή των φύλλων που πέφτουν, των δροσερών βροχών και των διαβατάρικων πουλιών ενώ αντίστοιχα στο νότιο ημισφαίριο, η άνοιξη κάνει την εμφάνισή της!

Φθινοπωρινή ισημερία 2025: Τα βήματα μέχρι το χειμερινό ηλιοστάσιο

Όπως εξηγούν οι ειδικοί Οι ισημερίες είναι χρονικές στιγμές κατά τις οποίες το κέντρο του Ήλιου βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον ισημερινό, σηματοδοτώντας την αρχή της άνοιξης και του φθινοπώρου. Η ημέρα και η νύχτα θα ήταν ίσης διάρκειας εκείνη τη στιγμή, αν ο Ήλιος ήταν ένα σημείο και όχι ένας δίσκος και αν δεν υπήρχε ατμοσφαιρική διάθλαση. Δεδομένου του φαινομενικού δίσκου του Ήλιου και της διάθλασης, η ημέρα και η νύχτα γίνονται στην πραγματικότητα ίσες σε ένα σημείο μέσα σε λίγες ημέρες από κάθε ισημερία.

Η δρ. Ελένη Βαρδουλάκη από πλευράς των Κέντρων Επισκεπτών Εθνικού Αστεροσκοπείου εξηγεί ότι η φθινοπωρινή ισημερία λαμβάνει χώρα γύρω στις 22 Σεπτεμβρίου, όταν ο Ήλιος βρίσκεται κάθετα πάνω από τον ισημερινό της Γης. Επειδή η Γη χρειάζεται περίπου 365,25 ημέρες για μια πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο, αντί για τις 365 ημέρες ενός ημερολογιακού έτους, η ισημερία μετατοπίζεται ελαφρώς κάθε χρόνο κάθε χρόνο κατά περίπου 6 ώρες, προκαλώντας μικρές αλλαγές στην ημερομηνία της.

Στην αρχαιότητα, η ισημερία είχε τελετουργική σημασία και συνδεόταν με γιορτές συγκομιδής και μετάβασης. Συνοδευόταν από θρησκευτικές εορτές, συμβολικά έθιμα, αρχιτεκτονικές ευθυγραμμίσεις αρχαίων κτηρίων και μυθολογικές αφηγήσεις αναγέννησης. Τα ουράνια αυτά φαινόμενα αποτελούσαν βασικό εργαλείο χρονομέτρησης και στήριγμα για τις αγροτικές κοινωνίες, επηρεάζοντας τα ημερολόγια και ενισχύοντας τη σύνδεση του ανθρώπου με τους κύκλους της φύσης.

Φέτος, το χειμερινό ηλιοστάσιο αναμένεται την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 17:03. Κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας σημειώνεται Η μικρότερη διάρκεια ημέρας της χρονιάς και αντίστοιχα η μεγαλύτερη διάρκεια νύχτας του έτους

Από τη στιγμή αυτή, η φύση ξεκινά σταδιακά να αλλάζει:

Οι ημέρες αρχίζουν να μεγαλώνουν σιγά-σιγά, ενώ οι νύχτες μικραίνουν.

Η διάρκεια της ημέρας αυξάνεται συνεχώς μέχρι το θερινό ηλιοστάσιο (20 ή 21 Ιουνίου), όταν η μέρα φτάνει στο αποκορύφωμά της και η νύχτα γίνεται η μικρότερη του έτους.

Μετά το θερινό ηλιοστάσιο, η διάρκεια της ημέρας αρχίζει και πάλι να μειώνεται, μέχρι να φτάσουμε ξανά στο χειμερινό ηλιοστάσιο. Το χειμερινό ηλιοστάσιο αποτελεί επομένως ένα σημείο-σταθμό στο ετήσιο φυσικό μας ρολόι, σηματοδοτώντας το τέλος της συρρίκνωσης των ημερών και την αρχή της ανανέωσης του φωτός στη γη.