Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας: Πότε ξεκινά η χειμερινή περίοδος

Αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας: Πότε ξεκινά η χειμερινή περίοδος Φωτογραφία: Ruslan Sikunov from Pixabay
Ποιες δραστηριότητες απαγορεύονται κατά τη χειμερινή περίοδο και τι ισχύει για τους παραβάτες.

Διανύουμε τα μέσα Σεπτέμβρη και σταδιακά οδηγούμαστε σε ρυθμούς χειμερινούς γεγονός που συμπαρασύρει και τις ώρες κοινής ησυχίας. Αρχής γενομένης από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου θα τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς ωρών κοινής ησυχίας που θα διαρκέσει αυαστηρά έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την αστυνομική διάταξη 3 του 1996, οι νέες ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας κατά τη θερινή περίοδο είναι από τις 15:30 έως τις 17:30 και από τις 22:00 έως τις 07:30.

Να σημειωθεί ότι η τήρηση του ωραρίου αυτού είναι υποχρεωτική και απαρέγκλιτη για όλους. Ειδάλλως υπάρχουν κυρώσεις. Σύμφωνα με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα η διατάραξη της κοινής ησυχίας τιμωρείται με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή χρηματική ποινή έως 150 ημερήσιες μονάδες.

Τι απαγορεύεται κατά τις ώρες κοινής ησυχίας

Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.

Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόραση σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικία ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.

Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.

Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενείο, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών.

Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση.

Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.

