EuroBasket 2025: Ο ημιτελικός Ελλάδα - Τουρκία σε γιγαντοοθόνη στο «Σταύρος Νιάρχος»

Οσοι βρεθούν σήμερα στο Σταύρος Νιάρχος θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος για το EuroBasket 2025.

Η μεγάλη μάχη της Εθνικής Ελλάδας με την Τουρκία στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 απόψε το βράδυ αναμένεται πώς και πως από τους Έλληνες.

Για όσους δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν στη Ρίγα της Λετονίας μαζί με τους διεθνείς μας, υπάρχει η δυνατότητα να ζήσουν την εμπειρία μέσα από τη γιγαντοοθόνη του Κέντρου Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».

Σε συνεργασία με τη NOVA, το Ίδρυμα προσκαλεί το κοινό να παρακολουθήσει συλλογικά τη μεγάλη αναμέτρηση, προσφέροντας μια ξεχωριστή αθλητική βραδιά.

Οι προβολές των ημιτελικών της Παρασκευής (12/9) θα γίνουν στα Canal Steps.

Η ενημέρωση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

Η οθόνη ανάβει. Η πόλη φωνάζει. Ο ημιτελικός του EuroBasket παίζεται στο ΚΠΙΣΝ και μαζί γινόμαστε η πιο δυνατή εξέδρα της Αθήνας.

Με την Επίσημη Αγαπημένη στον δρόμο για τα μετάλλια.

«Μην κοιμάστε -ξυπνήστε» και ελάτε!

Ελλάδα - Τουρκία | Παρασκευή 12/09 στις 21.00, στα Σκαλοπάτια στο Κανάλι

{https://www.facebook.com/SNFCC/posts/pfbid0NBUjn3f6CL4nEynPSjFp5z1D5N4TAptPGYF2iwXqGF13hqrMHuQoqF7EUHxUqQrml}