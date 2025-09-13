Games
Αλλαγή ώρας 2025: Ποια Κυριακή αλλάζει σε χειμερινή

Αλλαγή ώρας 2025: Ποια Κυριακή αλλάζει σε χειμερινή
Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω για να ισχύσει η αλλαγή ώρας σε χειμερινούς ρυθμούς.

Οι καλοκαιρινές διακοπές ολοκληρώθηκαν, τα σχολεία άνοιξαν και ενόσω διαν΄θυουμε τα μέσα Σεπτέμβρη αρχίζουν οι πρώτες ερωτήσεις για το πότε αλλάζει η ώρα και πότε θα αρχίσουμε να κινούμαστε σε ρυθμούς χειμερινού ωραρίου.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου περνάμε στη χειμερινή ώρα για 5 μήνες. Έτσι την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου θα επιστρέψουμε στη χειμερινή ώρα, γυρίζοντας τους δείκτες των ρολογιών μας μία ώρα πίσω. Αυτό, με άλλα λόγια, που αναμένεται να συμβεί τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, όταν οι δείκτες των ρολογιών δείξουν 4 π.μ. θα γυρίσουμε μία ώρα πίσω τους δείκτες και θα δείξουν 3 π.μ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εκείνη την ημέρα θα «κερδίσουμε» μία ώρα ύπνου.

Η εναλλαγή θερινής / χειμερινής ώρας ήταν ένα μέτρο που καθιερώθηκε στη χώρα μας το 1975, δύο χρόνια μετά την ενεργειακή κρίση του 1973 με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του φωτός της ημέρας τους εαρινούς και θερινούς μήνες για εξοικονόμηση ενέργειας.

