Για 18 ώρες απεργούν οι οδηγοί ταξί της Αττικής, ενόψει τις γενικής συνέλευσης του ΣΑΤΑ που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Δευτέρα στις 10:00.

Χειρόφρενο τραβούν σήμερα τα ταξί στην πρωτεύουσα - και συγκεκριμένα έως τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής.

Ηδη από τα μεσάνυχτα της Κυριακής τα ταξί σταμάτησαν να κυκλοφορούν στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο να τονίζει πως «ο κλάδος αγωνίζεται για να εξυπηρετεί την κοινωνία».

«Δεν θέλουμε η αγορά να πέσει στους ιδιώτες. Κάνουμε 170 εκατομμύρια διαδρομές τον χρόνο. Πρέπει να προφυλάξουμε την δουλειά μας και τους πελάτες μας. Η κυβέρνηση μας έχει δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα. Δεν συζητά με τον ΣΑΤΑ».

Σημειώνεται πως το ΣΑΤΑ έχει ανακοινώσει την προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την ακύρωση της πρόσφατης ΚΥΑ που επιτρέπει τη δυνατότητα παροχής αστικής μεταφοράς και με ΙΧ με οδηγό, υποστηρίζοντας πως «παραβιάζει ευθέως τις συνταγματικές διατάξεις και την υφιστάμενη νομοθεσία, που αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό αποκλειστικά στα ταξί».