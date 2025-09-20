Συνελήφθη και η μητέρα του.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, σε περιοχή της Δυτικής Αττικής ανήλικος κατηγορούμενος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση και διασταύρωση πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων, ενώ ύστερα από εξακρίβωση χώρων και στοιχείων ατόμου, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η πιστοποίηση της δράσης του ανηλίκου.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, 14 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 20 γραμμαρίων.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, κινητό τηλέφωνο και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Παράλληλα, για την υπόθεση, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.