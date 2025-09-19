Ο 16χρονος μεταφέρθηκε από την Πάτρα στο νοσοκομείο «Παίδων» στη Αθήνα.

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε στην Πάτρα, που είχε σαν αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο ένας 16χρονος.

Δύο 15χρονοι και ένας 16χρονος επιτέθηκαν σε 16χρονο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και τον ξυλοκόπησαν άγρια. Από τον ξυλοδαρμό το θύμα υπέστη κατάγματα στο σαγόνι και τη μύτη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα thebest.

Αρχικά ο 16χρονος διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο και από εκεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου. Ωστόσο, στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.