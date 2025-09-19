Ολοκληρώθηκε η έρευνα των Αρχών στο River West μετά την απειλή για τοποθέτηση βόμβας.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια εργαζομένων και πελατών στο River West, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το μεσημέρι της Παρασκευής τον χώρο καθώς υπήρχε ενημέρωση για τοποθέτηση βόμβας.

Η απειλή αποδείχθηκε φάρσα καθώς πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο εξονυχιστικός έλεγχος των Αρχών και δεν εντοπίστηκε βόμβα.

Σημειώνεται ότι το μεσημέρι της Παρασκευής άγνωστος τηλεφώνησε στην αστυνομία λέγοντας «έχω τοποθετήσει βόμβα στο River West». Αμέσως σήμανε συναγερμός και δόθηκε εντολή για την εκκένωση του εμπορικού επί της λεωφόρου Κηφισίας αλλά και του διπλανού καταστήματος ΙΚΕΑ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο άγνωστος τηλεφώνησε στις 14:26 στο 100 και προειδοποίησε πως έχει τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στο εμπορικό κέντρο, χωρίς όμως να δώσει χρονικό περιθώριο. Λίγο μετά τις 15:30 ζητήθηκε από τους πελάτες και το προσωπικό να εκκενώσουν τον χώρο του εμπορικού κέντρου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών (ΤΕΕΜ), και πραγματοποιούν ελέγχους στους χώρους του εμπορικού κέντρου.

Λίγο μετά τις 18:00 οι έρευνες των αρχών ολοκληρώθηκαν ενώ έληξε ο συναγερμός καθώς δεν εντοπίστηκε βόμβα.

Η διοίκηση του River West εξέδωσε ανακοίνωση όπου ενημέρωσε ότι το εμπορικό είναι ασφαλές και άνοιξε ξανά.

{https://www.facebook.com/RiverWestOfficial/posts/pfbid0fJrk7s873LjgY6qXxLCpttd2nActCHCFn2J7nJfvs819LT3CZANSEwNUqXQt452pl}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcwszydo8vw9?integrationId=40599y14juihe6ly}