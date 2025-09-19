Για κάποιους επισκέπτες μοιάζει με θέατρο, για άλλους με στοιχειωμένο σπίτι όμως η συναρπαστική του ιστορία δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο.

Ανάμεσα σε δύο μικρά χωριά της Ηλείας, Θολό και Λέπρεο, κρύβεται ένα από τα πιο ιδιαίτερα και παράξενα σπίτια της χώρας που «ξετρυπώσαμε» μέσα από ένα μοναδικό video drone που μας συστήνει τα μυστικά αυτής κατοικίας.

Το μουσείο-παντοπωλείο «Τίμπουλις», δημιούργημα ενός ζευγαριού από την Ουγγαρία και τη Γερμανία, δεν είναι απλά ένα σπίτι· είναι ένα θεατρικό σκηνικό με κούκλες, αντίκες και δεκάδες αντικείμενα που συνθέτουν μια αλλόκοτη αλλά γοητευτική ατμόσφαιρα. Από ψηλά, μέσα από τον φακό του drone του Michael Miller, το «Τίμπουλις» μοιάζει με σκηνικό ταινίας: μυστηριώδες, ανατρεπτικό και σίγουρα μοναδικό. Ένα ταξίδι στην ελληνική επαρχία που αποκαλύπτει πως η φαντασία μπορεί να μετατρέψει ακόμα και τα πιο απλά υλικά σε μνημείο μνήμης και τέχνης.

H ανατρεπτική ιστορία πίσω από το μουσείο-παντοπωλείο «Τίμπουλις»

Τα αντικείμενα από τα οποία είναι στημένο είναι μαζεμένα κατά κύριο λόγο από σκουπίδια, ενώ οι αντίκες που έχουν στηθεί προσδίδουν ένα ρετρό στοιχείο. Καπέλα, κασέλες, κηροπήγια, σερβίτσια, μαγειρικά σκεύη, ραπτομηχανές και τηλέφωνα παλιών δεκαετιών, μπαούλα, γιαταγάνια, κούνιες, φωτογραφίες άλλων εποχών και πιο σύγχρονες, μέχρι σπιτικές μαρμελάδες και τσίπουρο, όλα δένουν αρμονικά μεταξύ τους, όντας θα έλεγε κανείς ένα χρονοντούλαπο της ιστορίας. Όλα αυτά, δεμένα με τρόπο παράξενο αλλά αρμονικό, συνθέτουν το μυστήριο και τη γοητεία του Τίμπουλις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για χρόνια στο Τίμπουλις τίποτα δεν έμενε ποτέ ίδιο. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα ο επισκέπτης,περαστικός θα συναντήσει ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό καθώς ο Τίμπορ και η Ούλις τις μετακινούν, βάζοντας μάλιστα και… πινελιές ανάλογα με την επικαιρότητα. Απόδειξη ήταν η εποχή της πανδημίας, όπου στα πρόσωπα των κατασκευών είχαν τοποθετηθεί… μάσκες. Συχνά οι κούκλες στήνονταν στα μπαλκόνια ή στα παράθυρα, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι επρόκειτο για αληθινούς ανθρώπους που παρακολουθούσαν τους περαστικούς στον δρόμο.

