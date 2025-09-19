Σύσκεψη στη Λάρισα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, τα έκτακτα μέτρα που αποφασίστηκαν.

Καλπάζουν τα κρούσματα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων γεγονός που οδήγησε στην εφαρμογή από την προσεχή Δευτέρα (22/09) έκτακτων μέτρων με απολυμάνσεις σε 17 νέα σημεία ελέγχου στους οδικούς άξονες της Θεσσαλίας.

Το σχέδιο αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα υπό τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστο Κέλλα, τον γενικό γραμματέα Σπύρο Πρωτοψάλτη, τον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα και εκπροσώπους των τοπικών αρχών. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η άμεση ενίσχυση του έργου των Περιφερειών με 153 κτηνίατρους και επιστημονικό προσωπικό του ΥΠΑΑΤ (81 κτηνίατροι και 72 στελέχη κτηνιατρικής), οι οποίοι θα συνδράμουν στους ελέγχους, στην επιτήρηση των ζώων και στην εφαρμογή των μέτρων πρόληψης. Στόχος, όπως τονίστηκε, είναι να περιοριστεί η διασπορά της ζωονόσου που έχει πλήξει κοπάδια σε κρίσιμες περιοχές. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα λειτουργούσαν πέντε απολυμαντικοί σταθμοί, ενώ από τη Δευτέρα ο αριθμός τους θα αυξηθεί σε δεκαεπτά, με σκοπό την πλήρη θωράκιση της κτηνοτροφίας.

«Είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά που πλήττει την αιγοπροβατοτροφία. Η ενίσχυση με περισσότερους από 150 κτηνίατρους και στελέχη και η δημιουργία 17 απολυμαντικών σταθμών θα συμβάλουν καθοριστικά στη σταθεροποίηση της κατάστασης με την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων και τη στήριξη της αστυνομίας στους ελέγχους», δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας.

Ο γενικός γραμματέας Σπύρος Πρωτοψάλτης σημείωσε: «Δίνουμε τη μάχη για να σταματήσουμε την ευλογιά εδώ και τώρα. Με ενισχυμένους ελέγχους και τη συνεργασία όλων των φορέων θωρακίζουμε την κτηνοτροφία και προστατεύουμε το εισόδημα των παραγωγών. Δεν θα αφήσουμε τη νόσο να απειλήσει την παραγωγή και την οικονομία της υπαίθρου μας».

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη, είμαστε σε πόλεμο», υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, τονίζοντας ότι με την επέκταση των απολυμαντικών σταθμών η Περιφέρεια επιχειρεί να διαφυλάξει την κτηνοτροφία και την αγροτική οικονομία.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τον απολυμαντικό σταθμό στο Μακρυχώρι, ενώ η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις Περιφέρειες που πλήττονται υλοποιεί συνολικό σχέδιο πρόληψης και ελέγχου, με στόχο τη μείωση της διασποράς της νόσου και την προστασία της αγροτικής παραγωγής.

