Στον ΧΥΤΑ Χανίων επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 13 οχήματα.

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά στον Χυτά Ακρωτηρίου, στα Χανιά.

Ειδικότερα και σύμφωνα με το zarpanews, η φωτιά ξέσπασε στον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί είναι ορατοί από το σημείο στο οποίο έχει εκδηλωθεί η φωτιά.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία με 13 οχήματα και 36 άνδρες για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ έχει ζητηθεί συνδρομή κι από Πυροσβεστικά οχήματα από την 115 Πτέρυγα Μάχης.

Η έκταση της φωτιάς εκτιμάται ότι είναι περίπου 20 στρέμματα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΔΙΣΑ Νίκο Ηλιάκη η αποκομιδή απορριμάτων δεν θα επηρεαστεί, αλλά μπορεί να σταματήσει για μερικές ώρες

