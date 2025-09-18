Φθινοπωρινό καιρό με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες έχει το μενού των επόμενων ημερών.

Μετά από αρκετές ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες και καλοκαιρινό καιρό, η εποχή των κοντομάνικων μπαίνει σε παύση καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει αισθητά τις επόμενες μέρες και μέχρι το Σάββατο οι ζάκετες και τα μπουφάν θα χρειαστούν.

Οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται, ενώ οι πρώτες βροχές κάνουν σιγά-σιγά την εμφάνισή τους σε ορισμένες περιοχές χωρίς όμως το φθινοπωρινό σκηνικό να εδραιώνεται. Στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Χριστόφορος Παρανός τόνισε ότι οι νύχτες πλέον θα είναι πιο δροσερές με τον υδράργυρο να υποχωρεί ενώ οι ισχυροί βοριάδες θα κάνουν αισθητή την ψύχρα. Από πλευράς βροχών δεν αναμένονται έντονα φαινόμενα και ουσιαστικά θα περιοριστούμε σε τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και στα ανατολικά ηπειρωτικά, με πιθανότητα διάσπαρτων καταιγίδων.

Η πρόγνωση του Χριστόφορου Παρανού

Με αίθριο καιρό, θυελλώδεις βοριάδες και αισθητή ψύχρα θα κυλήσει ο καιρός μέχρι το Σάββατο ενώ την Κυριακή η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και οι βοριάδες θα αρχίσουν να εξασθενούν.

Πρόγνωση για την Παρασκευή

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει το μεσημέρι τους 27 με 28 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά και τους 31 στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειοι θυελλώδεις, 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Πρόγνωση για το Σάββατο

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν μεταβλητοί έως 5 μποφόρ ενώ στο Αιγαίο θα παραμείνουν οι θυελλώδεις βοριάδες με ένταση 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Πρόγνωση για την Κυριακή

Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς και τους 29 με 30 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ασθενείς έως μέτριοι από μεταβλητές διευθύνσεις και στο Αιγαίο βόρειοι 5-6 και πρόσκαιρα το πρωί έως 7 μποφόρ.