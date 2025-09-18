Κλειστοί είναι και 4 σταθμοί του μετρό στη Θεσσαλονίκη, λόγω αντίστοιχης πορείας μνήμης για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Οι σταθμοί του Μετρό «Κορυδαλλός» και «Μανιάτικα» έκλεισαν στις 15:30 λόγω της αντιφασιστικής πορείας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Οι συρμοί σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς αλλά δεν θα σταματούν για επιβίβαση και αποβίβαση.

Η απόφαση πάρθηκε με εντολή της ΕΛ. ΑΣ καθώς σήμερα συμπληρώνονται 12 χρόνια από την δολοφονία του αντιφασίστα Παύλου Φύσσα από τον Γιώργο Ρουπακιά και το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Κόμματα, οργανώσεις, συλλογικότητες και φορείς της Αριστεράς απευθύνουν κάλεσμα για δυναμική συμμετοχή στην αντιφασιστική διαδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στο Κερατσίνι.

Αντίστοιχα καλέσματα υπάρχουν σε όλη τη χώρα με πορείες και δράσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Γιάννενα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Ηράκλειο, Καβάλα και αλλού. Στη Θεσσαλονίκη έκλεισαν αντίστοιχα, οι σταθμοί «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Σημειώνεται ότι οι πορείες μνήμης για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα φέτος διεξάγονται στη σκιά της πρόσφατης αποφυλάκισης του αρχηγού της εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Νίκου Μιχαλολιάκου.

Οι πορείες για τον Παύλο Φύσσα

Στην μνήμη του Παύλου Φύσσα πραγματοποιείται συγκέντρωση στις 17:30 στο μνημείο του στο Κερατσίνι ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς.

Κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν σε πολλές πόλεις της χώρας, μεταξύ άλλων:

- Στη Θεσσαλονίκη, στις 18:00 στην Καμάρα.

- Στην Αλεξανδρούπολη, στις 19:30 στο Δημαρχείο.

- Στο Ηράκλειο, στις 19:00 στην πλατεία Ελευθερίας.

- Στη Θάσο, στις 19:30 στο θεατράκι του Θεαγένη.

- Στην Καβάλα, στις 18:30 στην κεντρική πλατεία.

- Στην Καλαμάτα, στις 19:00 στην κεντρική πλατεία.

- Στην Ξάνθη, στις 19:00 στην κεντρική πλατεία.

- Στην Πάτρα, στις 19:00 στην πλατεία Γεωργίου.

- Στα Χανιά, στις 19:00 στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς.