Εκτός φυλακής ο Μιχαλολιάκος: «Οι φασίστες έξω, αυτή είναι η δικαιοσύνη» το ξέσπασμα της Μάγδας Φύσσα

Η πρώτη αντίδραση της Μάγδας Φύσσα στην αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου.

Η αποφυλάκιση του Νίκου Μιχαλολιάκου προκάλεσε έντονη οργή και αναστάτωση στην οικογένεια του Παύλου Φύσσα. Η μητέρα του, Μάγδα Φύσσα, μόλις έγινε γνωστό ότι έγινε δεκτή η αίτηση αποφυλάκισης του επικεφαλής της Χρυσής Αυγής για «λόγους υγείας», εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή της, κατηγορώντας τη Δικαιοσύνη για αδικία.

«Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Αυτή που υποτίθεται ότι παλεύει για το δίκαιο. Οι φασίστες έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Οι δολοφόνοι έξω, οι αλληλέγγυοι μέσα. Τι άλλο να πω; Δεν μπορώ, είμαι πολύ οργισμένη», δήλωσε με θυμό η Μάγδα Φύσσα στον ΣΚΑΙ.