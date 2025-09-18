Στάση εργασίας προκήρυξαν τα ταξί από τα ξημερώματα της Δευτέρας μέχρι και τις 6 το απόγευμα.

Χωρίς ταξί θα μείνει η πρωτεύουσα από τα ξημερώματα της Δευτέρας μέχρι και το απόγευμα στις 18:00 της ίδιας μέρας.

Ο ΣΑΤΑ προχωρά σε στάση εργασίας προκειμένου οι αυτοκινητιστές να αποφασίσουν τον τρόπο που θα συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Άλλωστε για την Δευτέρα έχει προγραμματιστεί Γενική Συνέλευση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΑΤΑ «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη και επικίνδυνη καμπή για τον κλάδο μας.Τα σενάρια περί πλήρους απελευθέρωσης του μεταφορικού έργου επανέρχονται πιο έντονα από ποτέ και απειλούν ευθέως:

Την βιωσιμότητα του επαγγέλματός μας

Την οικονομική αξιοπρέπεια χιλιάδων οικογενειών

Τη νόμιμη λειτουργία του ταξί ως δημόσιας υπηρεσίας μεταφοράς

Κυρανάκης & Κεφαλογιάννη καταστρατηγούν αντισυνταγματικά μέσω Κ.Υ.Α. την έννοια της αστικής μεταφοράς όπως ορίζει ο νόμος και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Υποχρεωτική ηλ/κίνηση – Φορολογικό – Πειρατεία – Υποκλοπή Μετ. Έργου – Πολυεθνικές, μας τελειώνουν.

Η υποβάθμιση του ρόλου μας και η ανεξέλεγκτη είσοδος μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων στο μεταφορικό έργο δεν είναι ένα μακρινό σενάριο — είναι ήδη σε εξέλιξη με τις ευλογίες της κυβέρνησης».