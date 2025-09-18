Φθινοπωρινός ο καιρός σήμερα με δυνατούς ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας.

Σε φθινοπωρινό σκηνικό έχει μπει ο καιρός σήμερα - και για τις επόμενες ημέρες- καθώς ισχυροί άνεμοι βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η θερμοκρασία παρουσιάζει αισθητή πτώση.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα έχουμε μια φθινοπωρινή παρένθεση καθώς πάνω από την Ευρώπη έχει εξαπλωθεί ένας αντικυκλώνας, ένα ατμοσφαιρικό βουνό που μπλοκάρει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία με αποτέλεσμα οι κακοκαιρίες να κινούνται γύρω γύρω από αυτό το σύστημα εμποδισμού.

Η χώρα μας βρίσκεται στα κράσπεδα αυτού του αντικυκλώνα, οπότε δημιουργείται διαφορά πίεσης μέσα στο Αιγαίο και έχουμε τους δυνατούς βοριάδες, οι οποίοι περνάνε πάνω από τη θάλασσα του Αιγαίου και καθώς αλληλεπιδρούν με τα βουνά μας, δημιουργούν τα μαύρα σύννεφα.

Σήμερα, στα ανατολικά ηπειρωτικά θα έχουμε κατά διατσήματα συννεφιές οι οποίες δεν αποκλείεται να αφήσουν κάποιες τοπικές βροχές στα βουνά της Εύβοιας, της ανατολικής και νότιας Θεσσαλίας, ίσως και προς την Πάρνηθα και την Πεντέλη, ακόμη και προς τα βόρεια της Κρήτη.

Οι άνεμοι στα επίπεδα θυέλλης, προσεγγίζουμε ήδη τα 80 με 90 χιλιόμετρα σε ότι αφορά τις ριπές στην περιοχή της Πεντέλης, της Πάρνηθας, στην Κάρυστο, προς τις Κυκλάδες και στη Μαγνησία.

Οι πολύ ισχυροί βοριάδες θα επιμείνουν σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου και αυξάνεται και ο κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω της ανομβρίας που υπάρχει εδώ και αρκετούς μήνες.

Τα δυσκολότερα είναι για τη δυτική Ελλάδα όπου εκεί ο άνεμος λειτουργεί σαν λίβας, είναι ξηρός και θερμός και άρα πιο ευνοϊκός στο θέμα των πυρκαγιών.

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, απομακρυνόμαστε από τα 30άρια, προς τη δυτική όμως ηπειρωτική χώρα ο λίβας θα ανεβάσει τη θερμοκρασία ακόμη και στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.Το πρωί πέφτει πλέον αρκετά ο υδράργυρος.

Και αύριο Παρασκευή επιμένουν οι πολύ δυνατοί βοριάδες και θα επιμείνουν και το Σαββατοκύριακο (7 με 8 μποφόρ), θα πέσουν λίγο μέσα στο Σάββατο και την Κυριακή θα είμαστε στα 6 με 7 μποφόρ, θερμοκρασιακά θα είμαστε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς να περιμένουμε κάτι το αξιόλογο.

