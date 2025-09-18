Ισχυροί άνεμοι θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Αρχίζουν να ενισχύονται αρκετά οι βοριάδες, ενώ σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ήδη έχουμε αρκετά δυνατούς ανέμους προς την πλευρά του δυτικού Αιγαίου, της Θεσσαλίας και προς την Αττική.

Ταυτόχρονα έχει υποχωρήσει αρκετά η θερμοκρασία. Το αίτιο για αυτήν την εξέλιξη είναι το εκτεταμένο πεδίο υψηλών πιέσεων το οποίο έχει καλύψει μεγάλο τμήμα της Γηραιάς Ηπείρο. Σε συνδυασμό με χαμηλές πιέσεις, αυτή η διαφορά πίεσης δημιουργεί τους βοριάδες μέσα στο Αιγαίο και παράλληλα πέφτει και η θερμοκρασία.

Αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό έχει κλείσει το δρόμο προς τις κακοκαιρίες.

Σήμερα, στη χώρα μας θα κυριαρχήσει ο καιρός του βοριά, με βοριάδες μέσα στο Αιγαίο και στο Ιόνιο όπου θα φθάσει ακόμα και τα 8 μποφόρ. Μεγάλη προσοχή και για το θέμα των πυρκαγιών, υπάρχει παρατεταμένη ανομβρία καθώς η ατμόσφαιρα είναι πολύ ξηρή.

Ταυτόχρονα δημιουργούνται κάποια σύννεφα οπου σε συνδυασμό με την τοπογραφία, αφήνουν κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές σε βουνά της Έυβοιας, της Θεσσαλίας και μπορεί και της Αττικής, της Πελοποννήσου και στην Κρήτη.

Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα κάνει κρύο και ψύχρα σιγά σιγά. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φθάσει έως 26 και 28 βαθμούς Κελσίου ενώ μόνο στη δυτική ηπειρωτική χώρα, ο άνεμος λειτουργεί σαν λίβας φθάνοντας ακόμα και τους 30-32 βαθμούς Κελσίου, όπως και στη νότια Κρήτη.

Στην Αττική, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες, με λίγα σύννεφα προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού και δεν αποκλείεται αυτές οι συννεφιές να φέρουν κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές γύρω από την Πάρνηθα και την Πεντέλη.

Δυνατοί οι βοριάδες ακόμη και 8 μποφόρ και ο υδράργυρος μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, δυνατός βορειοδυτικός άνεμος, μέχρι 28 βαθμούς θα δείξουν τα θερμόμετρα αργά το μεσημέρι.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Και αύριο Παρασκευή το κυριότερο χαρακτηριστικό θα είναι οι πολύ δυνατοί βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, σε επίπεδα θυέλλης έως και 8 μποφόρ. Είμαστε στα όρια του απαγορευτικού και καλό είναι οι ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία.

Θερμοκρασιακά θα είμαστε κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, κοντά στους 28 βαθμούς βαθμούς μέχρι και την Κυριακή.

Από Δευτέρα θα ανέβει και πάλι σιγά σιγά η θερμοκρασία για να θυμίσει και πάλι έντονα καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες με τα μελτέμια να περιορίζονται και να υποχωρούν μέσα στο Αιγαίο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcvmfp6pjzd5?integrationId=40599y14juihe6ly}