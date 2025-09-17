Αυξήθηκαν κατά 10% οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας φέτος το καλοκαίρι στον τουριστικό τομέα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας επέβαλε 1.137 πρόστιμα ύψους 4,55 εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της εστίασης φέτος το καλοκαίρι.

Στον τομέα της εστίασης έγινα οι περισσότεροι έλεγχοι φέτος, συνολικά 5.313, όπου επιβλήθηκαν και οι υψηλότερες κυρώσεις:

Παράλληλα, 2.142 έλεγχοι έγιναν σε ξενοδοχεία με 284 διοικητικές κυρώσεις ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, στον τομέα των μεταφορών έγιναν 529 έλεγχοι, με 191 πρόστιμα ύψους 269.820 ευρώ και σε επιχειρήσεις παροχής ταξιδιωτικών υπηρεσιών έγιναν 157 έλεγχοι, με 40 κυρώσεις ύψους 36.800 ευρώ.

Οι έλεγχοι ήταν αυξημένοι κατά 10% φέτος το καλοκαίρι σε επιχειρήσεις του τουριστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων, μεταφορών και ταξιδιωτικών πρακτορείων.

Από τον Ιούνιο έως και τον Αύγουστο έγιναν 8.141 έλεγχοι, έναντι 7.405 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επιβλήθηκαν 1.652 πρόστιμα, αντί 2.221 το καλοκαιρινό τρίμηνο του 2024, συνολικού ποσού 6.366.105 ευρώ, από 7.362.959 ευρώ πέρσι.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και επιδιώκουμε τη στόχευση των ελέγχων σε κλάδους με υψηλότερη παραβατικότητα, αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών μας και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων», σημειώνει ο διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης.