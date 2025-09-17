Το άμεσο σταμάτημα της λειτουργίας του χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά ζητούν οι φορείς των Χανίων που πραγματοποιούν σύσκεψη στο Μέγαρο της Π.Ε. Χανίων.

Στη δημιουργία δύο δομών προσωρινής κράτησης μεταναστών στην Κρήτη συμφώνησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στο περιθώριο τής συνάντησης που είχαν το πρωί της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Αρναουτάκη, δεν έγινε συζήτηση για μόνιμη δομή στο νησί.

«Οι άνθρωποι που έρχονται πρέπει να μεταφέρονται άμεσα, δεν μπορούν να παραμένουν για τόσο διάστημα. Μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο ξεπεράσαμε τα 1.000 άτομα», ανέφερε ο περιφερειάρχης Κρήτης

«Υπάρχει πρόβλημα και με τους ανθρώπους που έχουν τη φύλαξη, τους Λιμενικούς και με την Αστυνομία. Δεν γίνεται να έχουμε 1.000 άτομα και να έχουμε για τη φύλαξή τους πέντε ή δέκα ενστόλους».

«Οι εργαζόμενοι του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ) θέλουν να σταματήσουν πηγαίνουν δουλειά», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Σημειώνεται πως σήμερα περίπου 600 άτομα φεύγουν για την ηπειρωτική χώρα - σε μία προσπάθεια αποσυμφόρησης της δομής στα Χανιά - ενώ οι υπόλοιποι θα αναχωρήσουν τις επόμενες ημέρες τμηματικά.

